Amit tudni akart az influenzáról, de sosem merte megkérdezni

Miközben tombol a világban a koronavírus-para, hajlamosak vagyunk elfeledkezni a jó öreg influenzáról, ami egy-egy szezonban akár az ország negyedét is megfertőzheti, és súlyos esetben akár bele is lehet halni a szövődményeibe. Nem is beszélve a közönséges nátháról, ami évente több milliárd fertőzésért felelős. Az Index Képbehozóból most mindent megtudhat, amit a világ legelterjedtebb betegségeiről tudni érdemes, a vírusok trükkjeitől kezdve a védőoltáson át a vitaminokig, amik védenek ellenük (vagy nem!). Sőt, az is kiderül, mi a fenét jelent az, hogy H1N1.