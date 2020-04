A Kibeszélő Home Office adásaiban a nap legfontosabb történéseinek adunk magyarázatot, hátteret.

A mai adásban ezek voltak a fő témáink:

A járványhelyzet miatt átalakított érettségi gyakorlati problémái. Vendégünk volt Horn György, az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének elnöke, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai vezetője.

Külön szabályozásokat léptetnek életbe Budapesten? Abszolút darabszámra érthető módon a fővárosban és a környékén van a legtöbb koronavírusos eset, ezért Budapesten valószínűleg különleges szabályokat léptetnek életbe. Az első ilyen már meg is született: a fővárosban a tömegközlekedési járműveken kötelező a maszkviselés.

De természetesen szó volt a napi adatokról, az idősotthonok helyzetéről, de arról is, hogy mire használják jelenleg Ausztriában a hóágyúkat, és most is mondtunk legalább egy jó hírt!