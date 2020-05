Beütött a karanténfáradtság

Meddig bírjuk? Most, hogy lazítanak, élhetünk végre? Az önkorlátozások továbbra is tartanak, de sokan, leginkább a férfiak és a fiatalok már kevésbé tartják be a kézmosásra, a távolságtartásra és az izolációra vonatkozó előírásokat.