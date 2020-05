A járvány úgy alakul, ahogy azt várták, „úgy tűnik valóban egy nyugvópontra érkeztünk”, értékelt Müller Cecília tisztifőorvos. Szerinte ennek köszönhető az is, hogy május 4-én elkezdődhetett az egészségügyi ellátások újraindítása. Ez azonban csak fokozatosan indulhat meg, a szabályokat továbbra is be kell tartani, hangsúlyozta.

„AZ ALAPVETŐ SZABÁLY AZ, HOGY AZ ALAPELLÁTÁSRA, SZAKRENDELÉSRE TELEFONON KELL BEJELENTKEZNI, ÉS CSAK EZUTÁN, AZ ELŐJEGYZETT IDŐPONTBAN KERESSÉK FEL AZ ORVOST”

- kérte Müller.

A sürgősségi ellátások továbbra is zavartanul folynak. Az alapellátás szintjén gyakorlatilag minden ellátás elkezdte a működését. Az úgynevezett egynapos - a rehabilitációs és transzplantációs - ellátások igénybe vétele pedig magán rendeléseken lehetséges.

Fogászati ellátással kapcsolatban Müller elmondta, hogy az úgynevezett akut ellátás - például egy csonthártya gyulladás esetén - zavartalanul folyik, de ebben az esetben is telefonon kell bejelentkezni az orvosnál.

Müller Cecília, Kiss Róbert és Gál Kristóf május 5-i tájékoztatója.

