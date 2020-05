Élő közvetítésünk a kormányinfóról (a teljes adás)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő online tájékoztatóját élőben közvetítettük.

A védekezés második szakaszáról beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Arra kért mindenkit, hogy hordja a szájmaszkot a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban. A budapestiek elmehetnek vidéki ingatlanjaikba, csak tartsák be a szabályokat. Egy 97 éves beteg is felgyógyult a vírusból. Legkésőbb júniusban elindulhat a belföldi turizmus, nyáron a határok is megnyílhatnak.

