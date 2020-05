Gulyás: A budapestiek is elmehetnek vidéki ingatlanjaikba

Csak tartsák be a biztonsági szabályokat. Egy 97 éves beteg is felgyógyult a vírusból. Legkésőbb júniusban elindulhat a belföldi turizmus, nyáron a határok is megnyílhatnak. Kormányinfó.