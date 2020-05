Kiss Róbert rendőralezredes elmondta, nemcsak a vásárlóknak kötelessége viselni maszkot, vagy arcot eltakaró eszközt a boltokban, hanem az üzlet üzemeltetőjének és a dolgozóknak is. Be is kell tartatni a vásárlókkal.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a mentők napja alkalmából megköszönte minden kollégának és önkéntesnek a munkáját, amivel segíti, segítette a védekezést. Kiemelte, hogy különös figyelmet fordítanak a biztonságra, ennek köszönhetően összesen csak 6 kollégájuk fertőződött meg a vírussal.

Schanda Tamás államtitkár arról beszélt, hogy a koronavírus sajnos pusztító hatással van a munkaerőpiacra is, így a gazdaságvédelem megerősítése még inkább fontos. Jelenleg összesen 163 ezer magyar van, aki segítségért fordult a kormányhoz, munkanélküli segélyért, vagy valamilyen jövedelempótló támogatásért. "A célunk, hogy ők is munkához jussanak, ha nem a piaci szektorban, akkor az állam segítségével" - mondta az államtitkár.

Schanda Tamás, Csató Gábor, Kiss Róbert és Gál Kristóf május 10-i tájékoztatója.

