Katonák lepték el az amerikai nagyvárosokat, de hogy jutottunk ide?

A felmérések alapján Trump elszámította magát

Az eddigieknél nyugodtabb volt a rendőrök által megölt afroamerikai halála miatti tiltakozások hetedik napja az Egyesült Államokban, de így is előállítottak több száz embert. Trumpot több keresztény egyházi vezető és republikánus elődje is kritizálta. 1600 katonát rendeltek Washington közelébe, de a Pentagon szerint nem vethetők be. Trumpnak azonban erre a fővárosban módja lehet a lázadásról szóló törvény alapján.