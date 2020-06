Jónás Vera: A borsószem hercegkisasszony

A mai mesénkből kiderül, hogy a párválasztás még a királylányoknak sem egyszerű dolog, sőt!

A mai mesélőnkről:

Jónás Vera magyar énekes, dalszerző, a Jónás Vera Experiment zenekar alapítója. A zenekarával 2012-ben tűnt fel a magyar poppiacion, miután befejezte a tanulmányait a London Centre of Contemporary Musicban. A zenekarával több díjat is nyert, játszottak az összes nagyobb magyar fesztiválon, de külföldön is több országban. Mostanában a Subtones nevű zenekart viszi, aminek pont idén jelent meg az első lemeze, így a lemezbemutató koncerteknek eléggé keresztbe tett a járvány.

Mi az a Mesemondó?

Felkértünk egy sor ismert színészt és zenészt, hogy olvassanak fel nekünk régi diafilmeket, amelyek sokszor még magukon viselik az előző rendszer lenyomatait néhány elejtett félmondat, szokatlan narratíva vagy éppen nagyon didaktikus üzenet formájában.

De persze olyan diafilmek is készültek szép számmal a magyar diafilmgyártás százéves történetében, amelyek művészi rajzokkal, kedves vagy éppen nagyon is véres történetekkel igyekeztek lekötni a mesékre váró gyerekeket.

Válogattunk mindenféléből, úgyhogy lesz itt minden, hercegnők, állatok, furcsa és vicces mesék, meg persze rengeteg tanulság!

Ha ti is akartok otthon diázni: www.diafilm.hu. További hangosított diafilmeket pedig ezen a Youtube-csatornán nézhettek.