Kovács Patrícia: Két kis bocs meg a Róka

Ma megtudhatjuk, hogy a gyerekek nevelésére alkalmazott szigorú szeretet valójában nagyon könnyen lehet sima rosszfejkedés is, és szükség van a törődő szeretetre is.

A mai mesélőnkről:

Kovács Patrícia színésznővel tévében, moziban és színházban is rendszeresen lehet találkozni. Játszott a Vígszínházban és az Egri Gárdonyi Géza Színházban is, az utóbbi néhány évben pedig az Orlai Produkciós Iroda társulatának tagja. Első filmszerepe a Jadviga párnája című filmben volt, de olyan népszerű filmekben is játszott, mint az S.O.S. szerelem! vagy a 9 és 1/2 randi. Tévében a Társas játék, a Válótársak, a Korhatáros szerelem vagy éppen a Mintaapák című sorozatokban láthattuk az elmúlt néhány évben - az utóbbi sorozatot épp a napokban hagyta ott.

Mi az a Mesemondó?

Felkértünk egy sor ismert színészt és zenészt, hogy olvassanak fel nekünk régi diafilmeket, amelyek sokszor még magukon viselik az előző rendszer lenyomatait néhány elejtett félmondat, szokatlan narratíva vagy éppen nagyon didaktikus üzenet formájában.

De persze olyan diafilmek is készültek szép számmal a magyar diafilmgyártás százéves történetében, amelyek művészi rajzokkal, kedves vagy éppen nagyon is véres történetekkel igyekeztek lekötni a mesékre váró gyerekeket.

Válogattunk mindenféléből, úgyhogy lesz itt minden, hercegnők, állatok, furcsa és vicces mesék, meg persze rengeteg tanulság!

Ha megnéznétek a többi mesét is, ide kattintsatok!

Ha ti is akartok otthon diázni: www.diafilm.hu. További hangosított diafilmeket pedig ezen a Youtube-csatornán nézhettek.