Paizs Miklós: A kőtörő

A mai meséből kiderül, hogy nem a hatalomtól függ az ember boldogsága, mert a hatalom hajhászása valójában csak boldogtalanságot szülhet.

A mai mesélőnkről:

Paizs Miklóst sokan Sickratmanként ismerhetik: ő volt a Bëlga egyik alapítója, aki később kivált a zenekarból. A zenekar első lemezén még szerepelt, aztán szólókarrierbe kezdett, ahova a Bëlga első lemezére még jellemző mocskos szövegeket tovább vitte, és két lemezen is megmutatta, hogy attól, hogy valami iszonyatosan trágár, még tele lehet nagyszerű zenei megoldásokkal és összetett gondolatokkal. A művészet rengeteg ágában kipróbálta magát, oktatott már mongol torokéneklést, de rendezett ujjbáboperát is, és abból sem csinál titkot, ha éppen egyáltalán nem tud megélni azokból a dolgokból, amikhez a legjobban ért. Néhány évvel ezelőtt mi is forgattunk vele, ezt a videót erre találjátok meg.

Mi az a Mesemondó?

Felkértünk egy sor ismert színészt és zenészt, hogy olvassanak fel nekünk régi diafilmeket, amelyek sokszor még magukon viselik az előző rendszer lenyomatait néhány elejtett félmondat, szokatlan narratíva vagy éppen nagyon didaktikus üzenet formájában.

De persze olyan diafilmek is készültek szép számmal a magyar diafilmgyártás százéves történetében, amelyek művészi rajzokkal, kedves vagy éppen nagyon is véres történetekkel igyekeztek lekötni a mesékre váró gyerekeket.

Válogattunk mindenféléből, úgyhogy lesz itt minden, hercegnők, állatok, furcsa és vicces mesék, meg persze rengeteg tanulság!

Ha megnéznétek a többi mesét is, ide kattintsatok!

Ha ti is akartok otthon diázni: www.diafilm.hu. További hangosított diafilmeket pedig ezen a Youtube-csatornán nézhettek.