Premier az Indexen: Dekameron 2020

A Trojka Színházi Társulás többek között Csákányi Eszter, Eke Angéla, Gryllus Dorka és Kulka János közreműködésével mutatta be a Dekameron 2020 című online előadást június 11-én este: a bemutatót az Index élőben közvetítette.

A bárki számára ingyenesen elérhető közvetítés a karantén kezdete óta az első olyan színházi produkció Magyarországon, amely kifejezetten az új élethelyzetet dolgozza fel. Az előadás producere és látványtervezője Lakatos Márk, a rendező Soós Attila.

A Dekameron 2020 alkotócsapata – akárcsak az eredeti mű – humoros, pajzán, néhol kissé trágár történetekkel igyekszik a mostani időkben a társadalom tömeges szorongását legalább egy kis időre oldani.

Az alkotók már a munkafolyamat legelején fontosnak tartották, hogy valami olyan élő színházi formát hozzanak létre, amely túlmutat az utóbbi hónapokban megismert és használt videókommunikációs csatornák segítségével rögzített produkciókon. „Szijj András és a StreamPUNK digitális stúdió segítségével egy közös virtuális térből jelentkezünk egy mind technikájában, mind esztétikájában új, online előadóművészeti kísérlettel. Egészen hibrid műfaj ez, az élő színészi játék keveredik az animációkkal és az előre felvett, filmes jelenetekkel. Mindezt a művészek lakásából, a chatszoba szituációból átlépve egy mesevilágba. A jelmezek a színészek ruhatárából és magyar tervezők munkáiból állnak, de ebben a páratlan helyzetben új értelmet nyer egy velencei maszk vagy éppen egy gázálarc is” – magyarázta Lakatos Márk.

Az előadásban a saját maga által irányított kamera elé lépett többek között Csákányi Eszter, Eke Angéla, Ladányi Andrea, Nagy Dóra, Gryllus Dorka, Bárnai Péter, Kulka János és Nagy Zsolt is.

A kezdeményezés a Telekom korlátlan mobil adatcsomagjaival valósult meg. „Az elmúlt időszakban korlátok közé szorítva is éltünk, mégis sok új, az eddig megszokott lehetőségek határain bőven túllépő kezdeményezés született. A Dekameron 2020 – Karantén történetek projekt is bizonyítja, hogy az ötletek – akár csak a net – korlátlanok, világokat mozgatnak meg. Egy ilyen kezdeményezés mellé szívesen álltunk, hogy technológiánkkal is segítsük a megvalósítást” – írta a támogatással kapcsolatban Kovács András Péter szegmens kommunikációs vezető a Telekomtól.