Merényi 'Grafitember' Dániel: A kicsi dió

A Napirajz szerzője, Grafitember arról mesél változatos hangokon, hogyha az ember nagycsaládos, akkor néha le kell paktálnia az ördöggel.

A mai mesélőnkről:

Merényi Dániel nevét azok biztos ismerik, akik szeretik Grafitember munkásságát, merthogy ő maga a rajzoló az álnév mögött. A munkásságával rendszeresen találkozhatunk az Index címlapján is, Grafitember jegyzi a Napirajzot is. A Napirajzban az élet aktuális kérdéseire ad Merényi groteszk válaszokat. A Napirajznak komoly rajongótábora van, nyomtatott formában is jelent már meg, sőt, az Index tavalyi születésnapján különleges, napirajzos pólókat is lehetett vásárolni. E!

Mi az a Mesemondó?

Felkértünk egy sor ismert színészt és zenészt, hogy olvassanak fel nekünk régi diafilmeket, amelyek sokszor még magukon viselik az előző rendszer lenyomatait néhány elejtett félmondat, szokatlan narratíva vagy éppen nagyon didaktikus üzenet formájában.

De persze olyan diafilmek is készültek szép számmal a magyar diafilmgyártás százéves történetében, amelyek művészi rajzokkal, kedves vagy éppen nagyon is véres történetekkel igyekeztek lekötni a mesékre váró gyerekeket.

Válogattunk mindenféléből, úgyhogy lesz itt minden, hercegnők, állatok, furcsa és vicces mesék, meg persze rengeteg tanulság!

