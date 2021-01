Az orvos, aki a közösségi médiában küzd az áltudósok ellen

Dr. Novák Hunor fiatal gyermekgyógyász, aki évek óta aktívan harcol a közösségi médiában az álhíreket terjesztő önjelölt tudósok ellen. Megosztó témákba is beleállt, rendszeresen felszólal a homeopátiás szerek és a hálapénz jelensége ellen is. Egy ideje saját YouTube csatornát is indított, ahol már több, mint tízezren követik, magát azonban nem tartja influenszernek. Sőt, kifejezetten utálja, ha így emlegetik őt. Az orvos-vloggerrel a fake newsról, a tudósok felelősségéről és az oltáselleneségről is beszélgettünk.