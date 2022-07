Példaként tekintenek rám? Örülök neki, de nem vagyok tökéletes

A 24 éves svéd énekesnő, Zara Larsson is vendége volt a debreceni Campus Fesztiválnak. Zara, aki a labdarúgó Európa-bajnokság nyitó és záróceremóniáján is fellépett, az európai mellett nemzetközi hírnévre is szert tett, Magyarországon már másodjára zenélt. Debrecenben csak az Indexnek nyilatkozott, ahol más mellett arról is mesélt, mit szól ahhoz, hogy a fiatalok előtt példaként él.