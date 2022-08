Felszabadulásnak élték meg a szinkronszínészek a South Parkban való káromkodást

25 éves lett a szókimondó rajzfilmsorozat, a South Park. Bár 1997-ben indult útjára Amerikából a 2D-s animáció, Magyarországon a 2000-es évek elején kezdték szinkronizálni. 2022-ben már a 25. évadot sugározták a tengerentúlon. Sten, Kyle és Eric Cartman kalandjai kordokumentumként szolgálnak a nézők számára, hiszen míg Sten és Kyle az átlagos értékrendet követi, Cartman áll a rossz oldalon. A fontos szereplők között jelenik meg a fiúk családtagjai mellett Séf bácsi, Mr. Garrison, akiből nőt operálnak, majd később újra férfi lesz, az ő hű társa, Kalap úr, de az ünnapi hangulatot kölcsönző Kula bácsi és a folyton betépett Törcsi is. Ismert emberekről mintázott animációként Michael Jackson, Bill Clinton, Szaddám Huszein, Paris Hilton, Jézus és Mózes is jelen vannak, mint ahogy Istent és a Sátánt is megrajzolták a készítők. Az Indexnek Cartman, Stan és Kyle szinkronhangjai meséltek a kezdetekről és az öblös, nagy káromkodásokról.