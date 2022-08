Minden idők legsikeresebb SZIN fesztiválja volt az idei

A Szegedi Ifjúsági Napok a fesztivál végeztével hozzá is látott az 55. jubileumi SZIN szervezésének, hiszen, mint mondták, az idei esemény minden idők legsikeresebbje volt a SZIN történelmében. A nyarat lezáró fesztiválként is jellemzett bulisorozat számtalan újdonsággal kedveskedett az idei közönségnek, és ahogy eddig is megszokott volt, a koncerteken kívüli programok közül most is a legnépszerűbb napközbeni elfoglaltság a medencézés volt. Az esemény zárónapján az Index stábjának összegezte a fesztivál igazgatója az idei rendezvényt.