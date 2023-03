Szerda este átadták a Highlights of Hungary díjait. A nagykövetek évről évre a legkiválóbb példaképeket keresik. Az Index szerkesztősége idén is kiválaszthatta kedvenc projektjét, amit „Az év kreatív teljesítménye” díjjal jutalmaztunk. Videónkban a díjazottak is megszólalnak, valamint Oláh Zsanett, a Highlights of Hungary vezérigazgatója.