Így készült a szarvasbőgős Kéktúra-videó

A második évad első forgatását Nógrád településen kezdtük, innen szalad neki ugyanis a Kéktúra útvonala a Börzsönynek. A nógrádi várnál összeakadtunk a Nógrádi Tüzérek hagyományőrző egyesület jó kedélyű tagjaival, akik fülsiketítő és látványos kezdést biztosítottak a videónak.

Innen egy merész kaptatással felhatoltunk egészen a 938 méter magas Csóványosig, ahol elkaptuk életünk legszínesebb naplementéjét. Első napi szállásunk a Nagy-Hideg-hegyi turistaház, ami hangulatában és elhelyezkedésében is az egyik legjobb magyar menedékház. A szomorúan rövid, 40 kilométeres szakaszt a Szarvasbőgés-expressz miatt három napra osztottuk, hogy legyen időnk mindent jól felvenni.

A bőgésekre a második napon került sor. Eredetileg a törökmezői turistaházban szerettünk volna aludni, de lakodalom miatt nem volt se hely, se vacsora. Ezért maradtunk az onnan 2 kilométerre fekvő Malom menedékháznál, ahol magunkban lehettünk, és a Szarvasbőgés-expresszen fellelkesülve, a tábortűz mellett megrendezhettük a magunk szarvasbőgő bajnokságát.

Innen a harmadik nap a Hegyes-tető (majdnem) körpanorámája, és az ország legjobb napozóhelyének kikiáltott Remete-barlang volt már csak hátra.

Az útvonal: A hivatalos szakasz számozáshoz képest visszafelé megyünk a Kéktúrán, a 27. számú zempléni túraszakasztól az 1. számú, Kőszegi-hegység csúcsán végződő szakaszig. Kelet felől nyugatra haladva. Az első évad első része a Hollóháza - Bányi-nyereg közötti (zempléni) szakaszról szólt, a tizedik pedig a Cserhátról. A 2. évad nyitó részének helyszíne a Börzsöny volt.

Adatok: Nógrád-Nagymaros

A forgatás időpontja: 2016. szeptember 23-25.

Hossz, szint: 40 km, 1615 m felfelé

Nehézség: Nem könnyű kaptató a Csóványosig, utána már könnyebb. Az egész út 11-12 éves kortól ajánlható.

Kihagyhatatlan:

Nógrádi vár (a tüzérekkel)

Kilátó a Csóványoson

Nagy-Hideg-hegy és a turistaház

Szarvasbőgés expressz (csak szeptemberben)

Hegyes-tető, kilátó

Remete-barlang

Szubjektív:

A Nógrádi Török Tüzérek nagyon jó fejek voltak, szinte tényleg a középkorban éreztük magunkat. Az ágyú első dörrenésénél mindhárman akkorát ugrottunk, hogy majdnem eldobtuk a kamerát. Csóványoson sokszor voltam, de ilyen színpompás naplementét még sosem sikerült elcsípni.

A Szarvasbőgés-expresszen megtudtuk, hogy a bikák bőgését a nőstény folyatása indukálja, és egy jól megszervezett nászéjszaka mindössze néhány másodpercig tart. A szarvasbőgés amúgy elég vicces dolog, pláne ha megpróbáljuk mi magunk is utánozni. A háziversenyt fotósunk, Amerika nyerte, szívszorító bőgésével. A Remete-barlang az ország legjobb kilátással rendelkező erdei albérlete, tökéletesen megértem azokat a remetéket, akik egykor itt éltek.

Eddig megtett szakaszok:a 19-es számú (74 km), 20-21-22-es számú (65 km), 23-as számú (62 km), 24-es számú (60 km), 25-ös számú (65 km), 26-os számú (53 km), 27-es számú (40 km), 17-es számú (40 km), összesen: 460 km.

Szállás:

Nagy-Hideg-hegy turistaház (kényelmes turistház, kiváló fekvéssel, korrekt konyhával)

Malom kulcsosház (olcsó, alacsonyabb komfortú erdei szállás)

Képgaléria a forgatásról:

20 Galéria: Börzsöny, Kéktúra

Fontos tudni: A Szarvasbőgés expresszt az Ipoly Erdő Zrt. rendezi szeptemberben, fejenként 1800 forintért, gyerekeknek 1000 forintért.

Tracklist (számrészletek):

01. - TroyBoi x Stooki Sound - Warrior

02. - Diadalamas oszmán ostrom

03. - Tommy Guerrero - Abierto

04. - Two Feet - Quick Musical Doodles

05. - Péter Ágoston - Rét a naplemente alatt | Pysanochka okarínán

06. - Tommy Guerrero - Interlude So Many Years Ago

07. - Sssfinxxx - Never alone

08. - Téka együttes - Ne legyen a jó bor drága

09. - Tommy Guerrero - Tatanka

10. - Jozef van Wissem & SQÜRL - Streets of Detroit - Only Lovers Left Alive OST

11. - Jozef Van Wissem & SQÜRL - Sola Gratia (Part 1) - Only Lovers Left Alive OST

12. - Terítéken a dámvad - vadászkürtös fanfár

13. - Sleepy Brain - Whistle

14. - Forest Swords - The Weight Of Gold