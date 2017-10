Így készült a madaras Kéktúra-videó

A második évad harmadik forgatására már tavasszal került sor. És mi jellemzi a tavaszi erdőt? A madárcsicsergés! Közben a Kéktúra legvadregényesebb vadászházánál, az emblematikus Kékesi vadászháznál húztuk meg magunkat éjszakára, hogy reggel hatalmas madárkoncertre ébredjünk.

Ezért ennek a résznek a tematikáját a madarakra húztuk rá, és mivel nekünk füttyünk sincs az ornitológiához, elhívtunk magunkkal egy madarászt, Papp Ferencet. Útközben (alapszinten) megtanultuk jó néhány madár nyelvét, én például azóta is beszédbe elegyedek a csilpcsalpfüzikékkel, bármerre járok. És válaszolnak!

Az útvonal: A hivatalos szakasz számozáshoz képest visszafelé megyünk a Kéktúrán, a 27. számú zempléni túraszakasztól az 1. számú, Kőszegi-hegység csúcsán végződő szakaszig. Kelet felől nyugatra haladva. Az első évadban Becskéig jutottunk. A 2. évad nyitó részének helyszíne a Börzsöny volt, azt követően pedig a novemberi szemetelő esőhöz a szemetes Budai-hegységet választottuk forgatási helyszínnek. Tavasszal a Cserhátban, Becskénél vettük fel a szálat, amit a 10. résznél otthagytunk. A 60 km hosszú Becske-Nógrád szakaszt két 30 kilométeres hétvégére vágtuk a sok forgatni való miatt. Ez a videó a Becske-Ősagárd közötti részről szól.

Adatok: Becske – Ősagárd

A forgatás időpontja: 2017. április 1-2.

Hossz, szint: 31,4 km, 830 m felfelé

Nehézség: Ez a fél szakasz egy hétvége alatt nem nehéz. Akár 8-9 éves kortól ajánlható.

Kihagyhatatlan:

Becskei Megvilágosodás-sztúpa Rákóczi-törökmogyorófa (Romhány) Kékesi vadászház Werbőczy-gúla (Alsópetény) Felsőpetényi agyagbánya

Szubjektív:

Ez egy nagyon jó hangulatú tavaszi nyitó túra volt, madárdallal, esti sütögetéssel. Eredetileg azt gondoltam, hogy nehéz lesz a madarakkal érdekessé tenni, de most már úgy gondolom, hogy eléggé sikerült. Csilp-csalp! Ritkán szoktunk vendéglőket ajánlani, de a becskei Mader-fagyizót a túrázók szeretete miatt, az alsópetényi Hármaskönyv vendéglőt meg a bő és jó étel miatt érdemes megpróbálni.

Eddig megtett szakaszok: a 19-es számú (74 km), 20-21-22-es számú (65 km), 23-as számú (62 km), 24-es számú (60 km), 25-ös számú (65 km), 26-os számú (53 km), 27-es számú (40 km), 17-es számú (40 km), 13-as és 14-es számú (22,4+14,2 km), a 18-as számú fele (31 km), összesen: 527 km.

Szállás:

Az éjszakát a jelenleg még bezárt Kékesi vadászháznál töltöttük, ki sátorban, ki a teraszon talált matracon, hálózsákban a szabad levegőn. A Kéktúra emblematikus épülete állítólag hamarosan ki lesz tatarozva, és akkor bent is lehet majd aludni.

Képgaléria a forgatásról:

21 Galéria: Cserhátban jártunk, Becske és Ősagárd között Fotó: Martiskó Gábor / Index

Tracklist (számrészletek):

01 - Hacki Tamás - János vitéz - Madárkeringő

02 - Idle Mind - Touch

03 - Kanalas Éva és Fábri Géza - Várj madárka (Túl a vízen)

04 - Otis Stacks - Fashion Drunk Instrumental

05 - Darkside - A1

06 - Mavis Staples - Eyes On The Prize

07 - Lugosi Tibor - Rákóczi búcsúja és imája

08 - Two Feet - Love Is A Bitch

09 - József Dinnyés - Magyar etűd /Arany ágon... /

10 - Lost Frequencies - What Goes Around Comes Around

11 - Kimyan Law - Magic (feat. Clara Luzia)

12 - Music Illness Cash-Machine & Henri Gonzo - Gun Runner

13 - Dirt Road Life - The Moonlighters

14 - Light in Babylon - Baderech El Hayam