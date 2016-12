Vadhúst kapott karira a helyettes államtitkár a fideszes iskolaigazgatótól

Frissítés a cikk végén: reagált és cáfolt az érintett!

2013 karácsonya előtt ingyen osztogatta az egyenként 40 ezer forint értékű vadhúst a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola. Ám ha arra tippelne elsőre, hogy azt rászorulók vagy a karácsonyt sokszor nehezebben kigazdálkodó nagycsaládosok kapták volna, akkor téved.

Az LMP-s Hadházy Ákos szokásos korrupcióinfóján mutatta be, hogy biztosabbnak gondolták, ha a finom, értékes hús a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkáránál, illetve annak titkárságvezetőjénél landol.

Az iskola most előkerül vadhúskiadási engedélyei alapján legalábbis az látszik, hogy dr. Simon Attila István, akkor a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős, ma a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacáért felelős helyettes államtitkára, illetve Gúti Zsuzsanna, akkor és most is Simon mellett dolgozó titkárságvezető kapott karácsony előtt két nappal 20-20 kg vadhúst, 40-40 ezer forint értékben ingyen.

Az engedélyeket egyébként a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola akkori igazgatója, Markhard József adta ki, aki a Fidesz oktatási csoportjának tagja. Markhard megbízott igazgatója volt az iskolának, jelenleg a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum igazgatója.

Levélben kérdeztük az iskolát. Azt szerettük volna megtudni, létezik-e most is, illetve mióta létezik ez a gyakorlat az iskolában. Hogy összesen mennyi és milyen értékű vadhúst osztanak ki, hány embernek ad ilyen engedélyt az iskola, illetve hogy kérelmezni kell, vagy az iskola maga választja ki azokat, akik kapnak. Megkérdeztük azt is, mi alapján választják ki, hogy kik kapnak (rászorultság, beérkező kérelmek sorrendje stb.). Az iskola jelenlegi igazgatója válaszában csak annyit írt:

„Az intézményt 2015 májusa óta vezetem megbízott igazgatóként. Ezen időpont óta nincs lehetőség vadhús kiosztásra! Az értékesítési rendszerben lőtt vad értékesítése lehetséges (egyben zsigerelt). A korábbi időszakról nem tudok nyilatkozni."

Levélben kérdeztük meg a vadhúskiadási engedélyek aláíróját, az iskola előző igazgatóját, Markhard Józsefet is ugyanezekről, de egyelőre nem kaptunk választ.

Frissítés: A cikk megjelenése után levélben reagált Dr. Simon Attila István, cáfolva a Hadházyék sajtótájékoztatóján elhangzottakat. Azt írja: