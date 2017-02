Balog Zoltánt egy szamárra cserélték a Kossuth téren

Körülbelül kétezer ember és több tucat civil szervezet vett részt a Tanítanék Mozgalom demonstrációján a Parlament előtt, ahol azt összegezték, hogy legfontosabb követeléseikből semmit nem sikerült átnyomniuk a kormányon, de ettől függetlenül tovább küzdenek a céljaikért.

A rendezvényen elsőként Móra Veronika, az Ökotárs elnöke szólalt fel, aki elmondta, hogy a civil szervezetek mi magunk vagyunk, mert ezek azért tesznek, hogy Magyarország élhetőbb ország legyen, ahol senkit nem hagynak leszakadni. A közügyekben a társadalmi problémák megoldásáért emelik fel a hangjukat, ebből kifolyólag fel is szólalnak, hogy min kellene változtatni, ezt akár nevezhetjük politikának is. Mindezt arra reagálva mondta, hogy a kormány kritikusan jegyezte meg, hogy bizonyos civil szervezetek politizálnak, miközben erre nem lettek felhatalmazva.

Móra szerint egyetlen állam sem képes arra, hogy valamennyi társadalmi problémát megoldjon, ezért a mindenkori kormánynak is érdeke, hogy civil szervezetek működjenek. Normális esetben a kormány partnerként kezeli a civil szervezeteket és támogatja azok munkáját. Móra azt is fontosnak tartotta tisztázni, hogy a civilek ott keresnek forrást, ahol tudnak és ahol akarnak, és nem a támogatást adók határozzák meg a civilek munkáját, hanem a civil szervezetek konkrét programmal, elképzeléssel keresnek támogatót a munkájukhoz.

"Ha egyetlen civil szervezetet támadnak, mindannyiunkat támadnak" - mondta Móra, aki szerint meg lehet próbálni a civil szervezeteket megfélemlíteni vagy ellehetetleníteni, de a szektor egészét nem lehet eltüntetni.

A demonstráción felszólalt az a Szentesi Kálmán is, aki arról lett híres, hogy visszakérte adója egy részét a NAV-tól, mert szerinte az állam azt nem arra költi, amire ő szeretné, hogy költse. Kifejtette, hogy "mondhatnám azt, hogy emberek ne féljetek, csatlakozzatok hozzám", de nem mondja, mert megérti, hogy sokan félnek az országban, mert éppen, hogy felszínen tudják tartani magukat, de biztos benne, hogy idővel mások is csatlakoznak majd hozzá ebben a harcban. Persze őt is azonnal betámadták, miután a nyilvánosság elé állt, kisstílű, minimálbéres csalónak nevezték. De Szentesi feltette a kérdést, hogyha ő csaló, akkor milyen szavaink vannak a taó-pénzekre, az MNB alapítványok költéseire, vagy a hamis vagyonnyilatkozatokra.

"Figyelj, töki! Milliós fizetésed van, és nem tudod eltartani a csajodat, őt is nekünk kell?" - üzente vélhetően Matolcsy Györgynek. Szerinte szégyen az is, hogy a minimálbéres kifejezést szitokszóként használják, és az a felfogás is, hogy aki kevesebb adót tud befizetni, az nem szólhat bele abba, mire költi az állam. Szentesi a végén elmondta, hogy be fogja perelni a magyar államot.

Két mondatra kiállt a színpadra az a Szert Boglárka is, aki az Antall József Tudásközpont jogásza volt, mindaddig, amíg ki nem rúgták, azért, mert kiállt egy kollégája mellett, főnökével szemben. Elmondta, hogy tűrhetetlennek tartotta, hogy valakit azért alázzanak meg munkahelyén, mert lájkolni merte a Momentum Mozgalom Facebook-oldalát.

A demonstráció végén Pilz Olivér, a Tanítanék Mozgalom egyik elindítója foglalta össze a mozgalom eddigi tevékenységét, és elmondta, hogy Balog Zoltán szerintük teljesen alkalmatlan az általa felügyelt területek irányítására. A kormány lecserélte ugyan a közoktatásért felelős helyettes államtitkárt, de ő csak végrehajtó volt, Balogot kellett volna, mert fejétől bűzlik a hal. Végül bemondták, hogy van egy alternatív miniszterjelöltjük Balog Zoltán helyett, és felhoztak a színpadra egy szamarat: