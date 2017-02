Félmillió forintra büntették a rendőrséget egy terhes nő előállítása miatt

Hét évig tartó pereskedés után nem jogerősen 500 ezer forint kártérítésre ítélték a Budapesti Rendőr-főkapitányságot amiatt, hogy nem megfelelő módon hallgattak ki egy hét hónapos terhes nőt.

Az ügy még 2010 márciusában történt, amikor a nőhöz éjszaka csöngettek be a rendőrök, és vitték be gyanúsítotti kihallgatásra – azért döntöttek az éjjeli intézkedés mellett, mert nappal nem érték el. Bár a nő már hajnali 2 órakor a rendőrségen volt, kihallgatását csak reggel 8 órakor kezdték meg – itt gyorsan tisztázta is magát, így a nyomozást is gyorsan megszüntették vele szemben.

Az előállítás során azonban a rendőrök több fogvatartási szabályt is megszegtek:

A kötelező ruhaátvizsgálást nem zárt szobában, hanem egy folyosón végezték el.

Nem vizsgálta meg orvos, mielőtt az előállító helyiségbe helyezték volna.

A zárka nagyon rossz állapotban volt.

A terhes nő panaszt tett, de a rendőrség csak az előállítás hosszának indokolatlanságát ismerte el, így a nő a Helsinki Bizottsághoz fordult jogi segítéségért. Az ügy számtalan eljárási fordulóban végül a Kúriáig jutott – a rendőrség csak ekkor ismerte el, hogy meg kellett volna vizsgáltatni orvossal a nőt, és hogy sértette az emberi méltóságot a folyosón való ruhaátvizsgálás.

A Kúria döntését követően a sértett kártérítési pert indított, az elhúzódó bizonyítási eljárást követően az elsőfokú bíróság végül nem jogerősen 500 ezer forint kártérítést ítélt meg a nőnek.