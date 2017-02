Azzal kezdik, hogy bekeményítenek a menekülteknek

Bár még nagyon nincs itt a meteorológiai tavasz, a parlament mégis elkezdi hétfőn a tavaszi ülésszakát.

Az előzetes napirendben nem szerepel, hogy Orbán Viktor szót kérne, de az eddigi gyakorlat alapján nem lenne meglepő, ha a miniszterelnök a Várkert Bazárban előadott évértékelője után a képviselők számára is összegezné az elmúlt időszakot és ismertetné a következő hónapok kormányzati terveit.

Ami biztos, az ülés elején megemlékeznek négy, a közelmúltban elhunyt volt képviselőről: Torgyán Józsefről (FKGP), Kocsenda Antalról (FKGP), Erkel Tiborról (MIÉP) és Katona Kálmánról (MDF, Fidesz).

Egy fideszes képviselő, Pócs János mentelmi ügyéről is dönteni kell. A jászberényi képviselőt rágalmazásért jelentették fel. Magánvádas büntetőügyben az eddigi gyakorlat alapján a mentelmi bizottság és a parlament nem szokta kiadni egyetlen képviselő mentelmi jogát sem, így feltehetően most sem kell aggódnia Pócsnak, és ezzel el is akad ez a büntetőügy.

Nagypéntek szünet lehet

A jól megszokott interpellációk, azonnali kérdések és válaszok után ezen a hétfőn nagypéntekkel is foglalkoznak a képviselők. Pontosabban arról tárgyalnak, hogy nagypéntek munkaszüneti nappá váljon-e. A húsvét így már nem három, hanem négynapos lehet, az emberek 14-17-ig pihenhetnek.

Kedden ezután a képviselők újra szavazhatnak a polgári perrendtartásról szóló törvényről. Ezt egyszer már elfogadták, de egyes rendelkezéseit az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek találta, miután Áder János köztársasági elnök a testülethez fordult.

Emellett kedden dönthetnek a képviselők a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről, továbbá az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek érdekeit védő helyettesének személyéről is.

Vissza a határra

Szintén kedden kezdődhet meg a vita a kormány jogi határzárat szigorító javaslatáról, amelynek egyik legfontosabb változtatása az lehet, hogy az illegális bevándorlóknak egészen addig az országhatáron lévő tranzitzónában kell várakozniuk, amíg menekültügyi kérelmüket jogerősen elbírálják. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban ezt úgy fogalmazta meg, hogy

egyetlen bevándorló sem fog szabadon mozogni Magyarországon.

A dolog lényege, hogy bárhol az országban feltartóztathatják és őrizetbe vehetik a bevándorlókat, és visszavihetik a határra. Csak az léphet be Magyarország területére, akinek erre a magyar állam engedélyt ad, ebbe nem szólhat bele senki más, mondta Lázár.

Szerdán több nemzetközi szerződés kihirdetését, valamint a Magyar Nemzeti Bank 2015-ös beszámolóját tárgyalják a képviselők.