A Fidesz most már országos népszavazásról beszél olimpia-ügyben

Miután egy olimpiáról szóló országos népszavazási kezdeményezést már elkaszált a Kúria

Miután kézzel foghatóvá vált egy budapesti népszavazás kiírása olimpia-ügyben

Miután a kormány bejelentett újabb nemzeti konzultációjában egyáltalán nem szerepel az olimpia kérdése

Miután a kormány a Momentum 266 ezer leadott aláírása után össze-vissza nyilatkozott: a korábbi nemzeti ügyből hirtelen kizárólag Budapest ügye lett az olimpia

most Bánki Erik az ATV-ben

mégis inkább országos népszavazásról beszélt.

A televízió Egyenes Beszéd című műsorában úgy fogalmazott a fideszes politikus:

"Azt érdemes megvitatni, hogy ez csak Budapest döntése-e. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, ha odáig eljutunk, hogy erről népszavazást kell kiírni, akkor azt érdemes megfontolni, hogy Magyarország egészét érintő népszavazás kell kiírni. Hiszen bár a fejlesztések jó része Budapestet érintik, mégis csak a nemzeti költségvetést terhelik bizonyos kiadások. És azt gondolom, hogy ez ügyben érdemes megkérdezni az egész ország véleményét. Akár nemzeti konzultáció, akár népszavazás formájában".

Fotó: Kovács Attila / MTI Bánki Erik az Országgyûlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke beszél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2012. 2013. 2014. évrõl szóló üzleti jelentéseinek és beszámolóinak vitáján az Országgyûlés plenáris ülésén 2015. november 4-én.

Persze a kormány olimpiával kapcsolatos kommunikációs ámokfutása nem okoz már meglepetést, és az sem, hogy egy politikus össze-vissza beszél, de azért volt egy másik szép része ennek az ATV-s beszélgetésnek. Bánki Erik beleszaladt a kellemetlenbe, olvassák el ezt a párbeszédet:

ATV: Sokan egyszerűen arra gondolnak, hogy ezt a pénzt önök ellopnák. (..) A korrupció az, ami miatt nem szeretnének olimpiát, ami miatt azt gondolják, hogy most ma Magyarországon ennek túl nagy lenne a kockázata. És nem csak olyan civil szervezetek beszélnek erről, amelyeket egyébként önök mostanában támadnak, mint pl. a Transparency International, hanem a konzervatív, jobboldali körökhöz köthető Professzorok Batthyány Köre is arról adott ki nem olyan régen nyilatkozatot, hogy most már intézményesült a korrupció Magyarországon.

Bánki: Hát azért pontosítsunk, a Professzorok Batthyány Köre nem azt nyilatkozta, hogy intézményesült a korrupció Magyarországon.

ATV, idézve a konkrét nyilatkozatot: "Úgy tűnik, hogy a korrupció mára egyéni bűnökből kialakult módszertanra, struktúrára, személyi körre épülő, bevett társadalmi gyakorlattá vált, azaz intézményesült".

Bánki: Ez az ő állításuk.