Momentum: A kormány gyáván megfutamodott

Orbán Viktor és a magyar kormány gyáván megfutamodott 266 ezer vagy még több ember akarata elől - így értékeli a Momentum Mozgalom, hogy Orbán Viktor, Tarlós István és Borkai Zsolt szerda este úgy döntött, hogy visszavonják Budapest pályázatát a 2024-es olimpiára.

Papp Gergő, a párt sajtóreferense az Indexnek azt mondta, sajnálják, hogy a kormány elvette a lehetőséget, hogy végre egyszer az állampolgárok szavazhassanak egy kormányzati gigaberuházásról. Papp szerint pályázat visszavonása egyértelműen hatalomtechnikai döntés, amivel azt akarja elkerülni a kormány, hogy elbukjon egy népszavazást.

Ami a Momentum helyi népszavazási kezdeményezését illeti, Papp Gergő szerint azt már nem tudják visszavonni most, hogy már leadták a szükséges aláírásokat. A népszavazási kezdeményezés visszavonásáról most, hogy az okafogyottá vált, a bíróságnak kell majd döntenie.

Papp szerint az, hogy nem lesz népszavazás az olimpiáról, a Momentum Mozgalom saját terveit nem érinti, így a tervek szerint belekezdenek majd az országjáró akciójukba, amely során 45 nap alatt minden megyébe szeretnének ellátogatni, hogy a helyiekkel beszéljenek a problémáikról, majd azokra programszerű javaslatokat dolgozzanak ki.

Fekete Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke éppen a Budapesti Corvinus Egyetemen vitatkozott Fürjes András olimpiai kormánybiztossal, amikor megtudták a hírt a pályázat viosszavonásáról. A párt vezetője azt mondta, szerinte ezzel a kormány átverte azokat az embereket, akik hittek az olimpiában és szerettek volna erről népszavazást tartani, ami sokat adhatott volna a magyar demokráciának. Arról is beszélt, hogy máshol is tartottak már népszavazást olimpiáról, például Vancuverben 2003-ban, ahol végül az olimpiai pályázat támogatói nyertek. A népszavazás ténye pedig nem rontotta a város esélyeit, és meg is kapta a a 2010-es téli olimpia rendezési jogát.