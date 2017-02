Nem baráti tűz okozta a rendőr halálát Bőnyben

Az igazságügyi fegyverszakértői vélemény szerint a bőnyi rendőrgyilkosság során az NNI nyomozóját a Győrkös István kezében lévő gépkarabélyból leadott lövés találta el, és beazonosították a lövedéket is, mondta a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az MTI-nek.

Mint korábban az Index megírta , a gyilkosság körülményei tisztázatlanok. 2016. október 26-án a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) illegálisan tartott fegyverek után akart kutatni a szélsőséges félkatonai szervezet, a Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) szellemi vezetőjének tartott Győrkös István bőnyi házában. A 76 éves férfi nem engedte be a nyomozókat. Lövöldözés tört ki, amiben a rendőrök is részt vettek. Eközben érte halálos lövés Pálvölgyi Péter őrnagyot, az NNI munkatársát. Győrkös István azt vallotta, nem ő lőtt először, csak miután golyót kapott, véletlenül adott le ő is egy sorozatot gépkarabélyával. A hősi halált halt rendőrt, posztumusz alezredessé léptették elő.

Fotó: Krizsán Csaba Helyszínelők Bőnyben 2016. október 26-án

A Központi Nyomozó Főügyészség győri regionális osztálya a 2016. november 18-án kirendelt Nemzeti Szakértői és Kutató Központnak a kirendelő határozatban több mint hetven kérdést tett fel, amelyeket az intézmény a különböző szakterületek szerint megosztott. Az ujjlenyomat-szakértő, az igazságügyi vegyészszakértő és az igazságügyi fegyverszakértők már elkészítették szakvéleményüket. Az utóbbi állapította meg szakértői bizonyossággal, hogy a rendőrt a gyanúsított gépkarabélyából származó lövés találta el.

Nagy Andrea, az ügyészség szóvivője elmondta: más irányból is bizonyítani akarták a tényállást, ezért a Központi Nyomozó Főügyészség győri regionális osztálya egyesített igazságügyi orvos- és fegyverszakértői véleményt kért. A genetikus és a fizikus-kémikus szakértői vélemény, valamint az egyesített igazságügyi orvos- és fegyverszakértői vélemény elkészítése még folyamatban van.

Nagy Andrea leszögezte: a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok szerint tehát "nem baráti tűz történt". Arról is beszámolt, hogy a gyanúsított előzetes letartóztatását a Győri Járásbíróság április 27-ig hosszabbította meg. A nyomozás határideje 2017. április 26.