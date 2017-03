A Fidesz szerint Soros György és Brüsszel már megint támadást indított Magyarország ellen

A Fidesz szerint "Brüsszel és a Soros-szervezetek heves támadást indítottak Magyarország ellen a határzárral kapcsolatos szigorítások miatt, és büntetni akarják az országot, mert nem akarjuk átengedni a bevándorlókat", írja az MTI. Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy

Soros emberei hazugságokkal támadják a határvédő magyar rendőröket és katonákat.

Halász ezzel arra utalt, hogy több érdekvédelmi szervezet, például az Amnesty International, a Magyar Helsinki Bizottság, az Artemisszió Alapítvány, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület és a MigSzol – Migráns Szolidaritás Csoport, közös nyilatkozatban támadta a jogi határzár megerősítését, és Brüsszel beavatkozását kérték a kormány döntése ellen.

A szóvivő szerinte "a bevándorláspárti szervezetek ezzel már megint csak a migránsok alá adják a lovat", illegális bevándorlásra, a hatóságokkal való szembefordulásra, törvénysértésre buzdítják őket." Azt is mondta, hogy a brüsszeli bürokraták továbbra is bevándorláspártiak ezért akarják büntetni Magyarországot, de a kormány meg fogja védeni a jogi határzárral kapcsolatos parlamenti döntést, mert az szerintük összhangban van az európai joggal és az európai emberek érdekeivel is.

A sajtótájékoztatón Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is felszólalt, egyetértően mondta, hogy "Brüsszel irányából folyamatos támadásoknak van kitéve az ország". Az államtitkár bírálta a migránsok kötelező elosztására vonatkozó uniós terveket, mivel a tervezett dublini reform is automatikus migránselosztási rendszert vezetne be, és ez azokra is vonatkozna, akik gazdasági okokból érkeznek az EU-ba. Akik pedig ezt nem tartják be, azok a strukturális alapok kifizetésénél hátrányba kerülnének.

Halász János kérdésre közölte: