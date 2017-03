Lázárt felelősségre vonta a felesége, amiért elfelejtette a nőnapot

Cikkünket folyamatosan bővítjük!

A jogi határzár szigorításáról, az idegenrendészeti őrizetről elfogadott törvényt mindenképpen megvédik. A jogszabály teljesíti Németország és Ausztria elvárásait is Lázár szerint.

A magyar kormány Donald Tusk jelöltségét támogatja az Európai Tanács élén.

Népszavazás azért nem kell Paks 2-ről, mert a nép egyszer már szavazott a paksi erőműről.

A kormány átadja a titkosszolgálati mágnesszalagokon tárolt adatokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának.

Lázár János nem akart üzenni a magyar nőknek semmit nőnapra, amelyet elfelejtett a feleségét is elfelejtette felköszönteni. Lázár fájlalja, hogy kevés magas beosztásban lévő hölgykollégája van.

A fogyasztókkal és a kereskedőkkel konzultál a kormány az eltérő minőségű élelmiszerek ügyéről.

Eddig 29 kanyarógyanús megbetegedést jelentettek, ami egészségügyi dolgozókat és civileket is érint.

A kormány azt tervzi, hogy 2018 után felajánlja a megyei jogú városoknak, hogy átveszi az állam a közlekedési vállalataikat.

Fontosabb a biztonság, mint a migránsok szabad mozgása

Lázár János a 81. kormányinfó elején az új menekültügyi jogszabályról beszélt, amely szerinte megteremti a jogi határzár lehetőségét, Orbán azt a feladatot adta ki, hogy ezt mindenképpen meg kell védeni. A kormány úgy véli, fontosabb a biztonság, mint a bevándorlók szabad mozgása, ezért vezetik be újra az idegenrendészeti őrizetet a határon.

A törvénycsomag a kormány szerint teljesen megfelel az európai jognak, másrészt teljesíti Ausztria és Németország elvárásait, miszerint ezek az országok tiltakoznak, hogy most is érkeznek hozzájuk illegálisan a balkáni útvonalon. "Ez a törvénycsomag segít Ausztriának és Németországnak is" - mondta Lázár. A miniszter megerősítette, május 1-jére készül el a kerítés második szakasza.

Azokra a hírekre, miszerint a hatóságok bántalmaznák a menekülteket a határon, Lázár azt mondta: a belügy és a honvédség is "a leghatározottabban cáfolja és visszautasítja" a vádakat. Lázár szerint a külföldi oknyomozók Belgrádban készítették a riportot, "a legkisebb esélye nincs annak", hogy a magyar rendőrök vagy katonák bántalmazta valamit, minden intézkedésről videófelvétel készült.

A Fidesz Donald Tusk mellett

Lázár beszélt arról is, hogy a magyar kormány Donald Tusk jelöltségét támogatja az Európai Tanács élén. Lengyelország hevesen harcol a volt lengyel miniszterelnök újraválasztása ellen, és bár a magyar kormánynak szövetségese a lengyel, de a Fidesz az Európai Néppárt tagja, így ennek megfelelően szavaz majd.

Tusk jelenleg is az ET elnöke májusig, az Európai Néppárt azt szeretné, ha folytatná. A lengyel kormány nemrég váratlanul bejelentette: Donald Tusk helyett Jacek Saryusz-Wolski európai parlamenti képviselőt jelöli a testület élére.

Paks 2 az utóbbi 30 év legnagyobb eredménye

Minden uniós jogi akadály elhárult a paksi bővítés elől - tért rá Lázár János a hét magyar szempontból legfontosabb brüsszeli döntésére. Lázár szerint Paks 2 megvalósítása az elmúlt harminc év legkomolyabb gazdaságdipomáciai eredménye. "Ma nagyon sokan álmodnak jövőt az energiapolitikát illetően, de csak Orbán Viktor tudja megvalósítani"- mondta.

Lázár szerint az Európai Bizottság korrekt eljárást folytatott le a paksi bővítésről, és megállapította, hogy az orosz technológia minden modern biztonsági szabálynak megfelel, sőt, még túl is tesz a nemzetközi előírásokon. Lázár szerint Brüsszel megállapította, hogy Magyarországnak joga volt-e tender nélkül Oroszországgal szerződést kötnie.

Lázár kitért arra is, hogy az LMP és a Párbeszéd is népszavazást szeretne Paks ellen. A miniszter szerint ennek pártok fölött álló ügynek kell lennie, "azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy kis pártok a jövő évi választás miatt ezt tűzték a zászlajukra". Lázár emlékeztetett arra, hogy már az előző választási kampányban is kritizálta az ellenzék Paksot, a választók pedig a paksi szerződés tudatában szavaztak újra bizalmat és kétharmadot a Fidesznek.

A nép egyszer már szavazott a paksi erőműről.

Lázár szerint a paksi bővítés nyereséges lesz, az Európai Bizottság szerint profitot is termelhet. A jelenlegi ütemterv szerint 2018-ban kezdődhet az építkezés. "A magyar kormány hatvan évre rendezte az áramellátás ügyét" - összegezte Lázár.

Lázár és a nők

Lázár János kapott egy kérdést a nőnappal kapcsolatban, amire egészen hosszan válaszolt, és az is kiderült, hogy a feleségét elfelejtette felköszönteni. A miniszter azzal kezdte, hogy

Nem szoktam üzengetni a magyar nőknek,

a nőnap ideológiai töltetének nagy jelentőséget nem tulajdonítok". Ugyanakkor úgy vélte, hogy a nők egész évben nem kapják meg a kellő tiszteletet a nők, így jó, hogy van egy nap, amikor megadják nekik.

Lázár szerint a nők általában versenyhátrányban vannak, pedig a tapasztalatai szerint a nők dolgoznak a legjobban, például a közigazgatásban is. "Kifejezetten sajnálom, hogy kevés magas beosztásban lévő hölgykollégám van" - mondta Lázár, aki nyilván arra utalt, hogy női miniszter jelenleg nincs, államtitkár is csak néhány akad a mostani magyar kormányban.

Majd Lázár elmesélte, hogy telt a tegnap estéje, amikor hazaért: "a feleségem megkérdezte, nem akarok-e valamit mondani". Az asztalon ugyanis ott hevertek a vörös rózsák, amelyeket másoktól kapott, Lázár pedig nem köszöntötte fel. "Nem figyelmetlenség, fáradtság volt a részemről" - mondta Lázár, aki ezek után persze felköszöntötte a feleségét.

Konzultáció a kereskedőkkel és a fogyasztókkal

A fogyasztókkal és a kereskedőkkel konzultál a kormány az eltérő minőségű élelmiszerek ügyéről. Lázár János azt mondta, hogy Magyarország fel kíván lépni a kettős minőség ellen és megvitatná, hogyan lehet elérni a vásárlók kötelező tájékoztatását.

Az élelmiszerláncokat rendszabályozó, tervezett törvénycsomagról, amelyet az Index ismertetett, Lázár azt mondta: a környezetterhelés csökkentésének indokával felvetnék azt is, hogy a több ezer négyzetmétert parkolóként leaszfaltozó kereskedőházak hogyan tudnák megváltani zöldterületek létrehozásával az okozott károkat. A miniszter a felvetendő témák közé sorolta a munkavállalók hétvégi foglalkoztatását is. Hangsúlyozta, hogy fel sem vetődött, hogy a Tesco-buszt például megszüntessék.

Lázár azt is mondta, hogy adópolitikai szempontokat nem mérlegeltek, elképzeléseiknek nem a megsarcolás a célja, hanem a fogyasztók és a munkavállalók érdekeinek védelme.

29 megbetegedésről tudnak eddig

Eddig 29 kanyarógyanús megbetegedést jelentettek, ami egészségügyi dolgozókat és civileket is érint. Lázár azt mondta, hogy a betegek ellátása zajlik, a szükséges oltóanyag és gyógyszer rendelkezésre áll.

Először a makói kórházban ütötte fel a fejét a megbetegedés, vélhetően egy Romániából érkezett beteg ellátása miatt - mondta a miniszter. A megbetegedettek számával kapcsolatban csütörtök délután várható újabb adat. Minden megbetegedettnek volt védőoltása.

Mágnesszalagok, gyermektáboroztatás, Mészáros Lőrinc

