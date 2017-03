Újabb papot mentettek fel Baranyában

Hamvazószerdán kereste meg a pécsi megyéspüspököt az a fiatal plébános, aki a papi hivatással össze nem egyeztethető kapcsolatot vallott be, emiatt már nem is tagja a papságnak, helyettesítéséről is döntöttek, írtuk korábban a Szabad Pécs információi alapján. A lap szerint a plébánosnak egy Pécsett tanuló gimnazista fiúval volt viszonya. Az ügyben Udvardy György megyéspüspök közleményt adott ki, amiben azt írta, hogy G. Károly atyát azonnali hatállyal felfüggesztette, mivel felmerült vele kapcsolatban a fiatalkorúak veszélyeztetésének gyanúja.

A Szabad Pécs most egy újabb felmentésről számolt be: „Azonnali hatállyal felmentette a mohácsi plébánost a napokban Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye főpásztora, értesült a hírről a Szabad Pécs. Úgy tudjuk, a mostani esetnek elsősorban gazdasági oka van, nem megerősített, nem hivatalos, de megbízható forrásból származó információink szerint egy, az Egyházmegye által elrendelt belső vizsgálat során derült az ki, hogy a plébános nem tud elszámolni minden egyes forinttal, amit a plébánia kezelt" - írják.

A lap úgy tudja, a 41 éves mohácsi plébános a pécsi püspök egyik kedvenc papja volt, és a hívek körében is kifejezetten népszerű volt. A plébános mindenesetre már nem szerepel a Pécsi Egyházmegye aktív papjainak listáján, a mohácsi plébánia weblapjának a plébánosról szóló oldala már nem elérhető. A Teol.hu pedig már beszámolt a plébános utódjáról is: "meglepetésként érte a megyeszékhely lakóit – nem csak a katolikus híveket –, hogy Bacsmai László atyát április 1-jei hatállyal dr. Udvardy György pécsi püspök Mohácsra helyezte plébánosnak, mivel ott van szükség a szolgálatára" - fogalmaz a lap.

Kerestük a Pécsi Egyházmegyét, de kérdéseinkre nekünk is csak annyit válaszoltak, hogy az ügyben folyamatban van az előzetes vizsgálat, annak lezártáig nem áll módjukban további információkat adni.