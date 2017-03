Előzetesbe került a Bimbó úti bűnbarlangot vezető tajvani férfi

A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte annak a tajvani férfinak az előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint jogellenesen foglalkoztatott 34 tajvani állampolgárt egy Budapest II. kerületi ingatlanban, közölte a Fővárosi Törvényszék. A Bimbó úti épületet hétfőn rohanta le a BRFK, akkor ázsiai szexrabszolgák kiszabadításáról írt a sajtó, de a Törvényszék csütörtöki közleménye alapján a gyanú szerint tiltott szerencsejáték szervezéséről van szó.

Az ügyészi indítvány szerint a férfi megfosztotta személyi szabadságától az általa alkalmazott 34 tajvani állampolgárt, és engedély nélkül sportfogadásra alkalmas weboldalt hozott létre és üzemeltetett a segítségükkel.

Fotó: Police.hu A nyomozók a helyszínen laptopokat, mobiltelefonokat és tableteket foglaltak le.

A gyanúsított nem kérvényezte az alkalmazottai tartózkodási engedélyét, így nem folytathatott volna kereső tevékenységet Magyarországon, ráadásul a foglalkoztatás feltételei is „aránytalanul eltértek a legálisan foglalkoztatott munkavállalás feltételeitől”, és „sértették a gyanúsított által alkalmazott személyek emberi méltóságát” – áll a közleményben.

A férfit az ügyészi indítvány többrendbeli személyi szabadság megsértésével, tiltott szerencsejáték szervezésével és harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatásával gyanúsítja. Az ügyészség a szökés veszélyére hivatkozva indítványozta a gyanúsított előzetes letartóztatását, de a védő óvadék kiszabását kérte, mondván, „a terheltnek van megfelelő vagyona a letétjében.”

A bíróság ugyan megalapozottnak találta az ügyészi indítványt, de a többrendbeli személyi szabadság megsértése és a tiltott szerencsejáték szervezése bűntettének gyanúját nem találta megalapozottnak. A harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatását viszont a bizonyítékok és a gyanúsított beismerő vallomása is alátámasztják. A bíróság – többek között az állandó lakcím hiánya miatt – nem látott lehetőséget az óvadék kiszabására.

A végzés nem jogerős, a gyanúsított és védője fellebbezett.

Bár egyelőre nem tudni, milyen szervezet lehet a héten felszámolt, de azt lehet tudni, hogy Budapest már korábban is szállásául szolgált távol-keleti "bundagyáraknak". Az egykori szingapúri bundamaffia feje, Wilson Raj Perumal is Magyarországon él, családot is alapított. Korábban ő játékvezetőket vásárolt meg, hogy egy átlagos felkészülési meccsen sok büntetőt ítéljen, amire ők fogadtak is.