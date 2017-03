A HÖOK nem állt ki a CEU mellett

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) szerint időszerű volt a külföldi egyetemek magyarországi működésével foglalkozni, írja az MTI. Gulyás Tibor, a HÖOK elnöke azt mondta: úgy látják, azt érdemes megvizsgálni, hogy azokban az országokban, ahol az állam szerepvállalása csekély, és a piac határozza meg döntően a felsőoktatás működését, milyen lépéseket kell tenni, hogy államközi egyezmények révén megfelelő szerepet kapjanak a felsőoktatási igények, de egyúttal a piaci igények is megjelenjenek.

Fotó: Komka Péter / MTI

Fő célként azt jelölte meg, hogy megtalálják azt a szabályozást, ami egyenlő feltételeket teremt, és az értékes külföldi piaci szereplők számára is megnyugtató. Gulyás szerint kapcsolatban állnak a CEU hallgatói képviseletével, de hivatalos megkeresés nem érkezett hozzájuk.

Gulyásék közleménye azután jött ki, hogy Orbán Viktor reggel olyan interjút adott a Kossuth Rádióban, amiben csalónak nevezte a CEU-t, aki nem tartja be a törvényeket, és ez egy szokásos vizsgálaton derült ki. A valósághoz hozzátartozik, hogy Orbán egy nemlétező, most is csak tervezet formájában létező szabályozást kér számon a CEU-n, és az a szokásos vizsgálat is most volt először.

Orbán arról beszélt, hogy a CEU sorsa az amerikai és magyar kormány közötti tárgyaláson múlik, amit arra értett, hogy az új törvénytervezet többek között olyan feltételhez kötötte a külföldi egyetemek (az Európai Gazdasági Társulás országain kívül eső országoké) működési engedélyének megtartását, hogy egyrészt az anyaországban is működtessen kampuszt, másrészt szülessen egy kormányközi, államközi megállapodás, szerződés. Ez korábban nem volt feltétel, most mégis úgy fogalmazott a miniszterelnök, mintha mindig is ez lett volna az elvárás.

A CEU egyébként közleményben reagált Orbán állításaira. Többek között azt írták, „a CEU teljes mértékben visszautasítja Magyarország miniszterelnökének azon hamis állítását, hogy a CEU csalást követ el. Ellentétben a Miniszterelnök kijelentésével, jelenleg nincsen érvényben olyan törvény Magyarországon, amely megköveteli, hogy az egyetemek származási országukban is folytassanak képzést annak érdekében, hogy Magyarországon diplomát adhassanak ki."

