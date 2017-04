Balog Zoltán: Soros tevékenységét megakadályozzuk

Kivételes eljárásban tárgyalják a parlamentben a CEU-törvényt, kedd reggel már el is kezdődött a vita, délben már szavaznak is róla. Balog Zoltán Soros világméretű lejárató kampányáról beszélt, az ellenzéki képviselők a Fidesz károkozásáról.

Cikkünket folyamatosan frissítjük a felszólalásokkal!

Kedd reggel már tárgyalják is a képviselők a parlamentben a felsőoktatási törvény módosítását. A kormány javaslatát azért nevezhetjük lex CEU-nak, mert több rendelkezése kizárólag a CEU-ra vonatkozik, lényegében annak megmaradását lehetetleníti el. Hétfőn meg is szigorították a határidőket, amely még az eredeti terveknél is rosszabb helyzetbe hozza a CEU-t.

Az elsőként felszólaló Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere meglepő kijelentéssel kezdte: "Magyarország érdeke, hogy minél több autonóm felsőoktatási intézménye legyen". Majd azzal folytatta, hogy az Oktatási Hivatal a 2016-os ellenőrzése során milyen hiányosságokat és szabálytalanságokat talált külföldi intézményeknél, a többi között a CEU-nál.

Balog szerint a mostani módosítás legfontosabb pontja, hogy az EU-n kívüli egyetemek akkor működhetnek, ha a származási ország és Magyarország erről szerződést köt, "a két ország kapcsolatainak szorosabbra fűzése a cél a felsőoktatáson keresztül". A magyar kormány persze - ahogy azt Orbán Viktor is jelezte - tárgyalna is a CEU-ról az amerikai vezetéssel.

Majd a miniszter kimért jogi-szakmai elemzése hirtelen átcsapott egy Soros György elleni totális támadó-lejárató beszédbe. "Sajnálatos, hogy Soros György igyekszik nyomást gyakorolni a magyar kormányra", "világméretű lejárató kampányba kezdett". A miniszter szerint a mostani tiltakozás "felfedi a hálózat erejét".

És hogy milyen Soros-hálózatra céloz a miniszter? Ezt is megválaszolta.

Soros György szervezetei álcivil ügynök szervezetek, ezt a tevékenységet megakadályozzuk

- mondta Balog. Szerinte van lex CEU, 2004-ben a szocialisták idején hozták, amikor engedélyezték a működést a mostani formában. Idézett is egy Soros György által írt korábbi levélből, amelyben Soros a CEU-nak kér mentességet bizonyos szabályok alól.

A miniszteri expozé után a képviselők is hozzászólhattak a javaslathoz. Sorrendben közöljük, és a legerősebb érveket, mondatokat, megjegyzéseket gyűjtöttük ki a felszólalásokból.

Vécsey László (Fidesz): "a CEU indokolatlan helyzeti előnyökre tesz szert, amelyet nem lehet tolerálni"

"a CEU indokolatlan helyzeti előnyökre tesz szert, amelyet nem lehet tolerálni" Bárándy Gergely (MSZP) : a Fidesz hét éve kormányoz, és az elmúlt hét évben nem volt probléma a CEU működése, le sem ültek tárgyalni az egyeteme vezetésével. Nem kell úgy tenni, mintha szakmai indokok miatt cselekedne a kormány.

: a Fidesz hét éve kormányoz, és az elmúlt hét évben nem volt probléma a CEU működése, le sem ültek tárgyalni az egyeteme vezetésével. Nem kell úgy tenni, mintha szakmai indokok miatt cselekedne a kormány. Fodor Gábor (Liberálisok) : "Méltatlan a vita", a CEU nemzetközi szinten az egyik legjobb egyetem, a magyar emberek érdeke, hogy ez az egyetem működjön. A magyar kormány pedig tönkre tesz egy oktatási intézményt, amely pótolhatatlan, színvonalas oktatást nyújt.

: "Méltatlan a vita", a CEU nemzetközi szinten az egyik legjobb egyetem, a magyar emberek érdeke, hogy ez az egyetem működjön. A magyar kormány pedig tönkre tesz egy oktatási intézményt, amely pótolhatatlan, színvonalas oktatást nyújt. Vinnai Győző (Fidesz) : A CEU két diplomát ad ki, ami hátrányos a magyar egyetemeknek, amelyek csak egy diplomát adnak ki. Pedig nem is folytat képzést Amerikában.

: A CEU két diplomát ad ki, ami hátrányos a magyar egyetemeknek, amelyek csak egy diplomát adnak ki. Pedig nem is folytat képzést Amerikában. Hiller István (MSZP): Ez a javaslat az "országunk ellen van", nemhogy nem szolgálja a magyar érdekeket, hanem ellene van. "Miért emelte fel a hangját ellen 14 Nobel-díjas, több mint ezer professzor? Miért jelentkeznek sorra városok a CEU-ért, ha ez ekkora teher?" A kormány szerinte nem szakmai, hanem politikai motivációk miatt meg akarja szüntetni a CEU-t, ez a módosítás nincs benne a felsőoktatás 10 legfontosabb problémája között.

Ez a javaslat az "országunk ellen van", nemhogy nem szolgálja a magyar érdekeket, hanem ellene van. "Miért emelte fel a hangját ellen 14 Nobel-díjas, több mint ezer professzor? Miért jelentkeznek sorra városok a CEU-ért, ha ez ekkora teher?" A kormány szerinte nem szakmai, hanem politikai motivációk miatt meg akarja szüntetni a CEU-t, ez a módosítás nincs benne a felsőoktatás 10 legfontosabb problémája között. Hoffmann Rózsa (KDNP) : Attól, hogy eddig szabálytalanul működhetett több egyetem, nem jelenti azt, hogy továbbra is így működhet. Hoffmann megdöbbent a miniszer által ismertetett Soros-levelen, amelyben Soros a CEU-nak kedvező szabályokért lobbizott. A KDNP nem akarja ezt a világot. Hoffmann nem érti, hogy a vasárnapi tüntetők miért emlegetik a szabadságot, amikor ennek a javaslatnak semmi köze nincs a szabadsághoz.

: Attól, hogy eddig szabálytalanul működhetett több egyetem, nem jelenti azt, hogy továbbra is így működhet. Hoffmann megdöbbent a miniszer által ismertetett Soros-levelen, amelyben Soros a CEU-nak kedvező szabályokért lobbizott. A KDNP nem akarja ezt a világot. Hoffmann nem érti, hogy a vasárnapi tüntetők miért emlegetik a szabadságot, amikor ennek a javaslatnak semmi köze nincs a szabadsághoz. Szávay István (Jobbik): Károsnak tart a Jobbik mindent, amit Soros György képvisel, "a deviancia kultúráját", "a másságok korlátlan tiszteletét", de a párt elutasítja a Fidesz módszerét. Szerinte a Fidesz ki akar csinálni egy nagy múltú intézményt, ezt bárkivel megcsinálhatja innentől, és "igaza van Hiller képviselő úrnak, ahhoz is gyávák, hogy felvállalják, amit csinálnak".

Hétfőn döntött arról a parlament, hogy Semjén Zsolt indítványára a szokásoktól eltérően kivételes eljárásban tárgyalja a javaslatot. Ez azt jelenti, hogy hétfőn három órán keresztül lehetett csak módosítókat benyújtani (ebben szerepelnek a szigorítások), és most, kedden egy nap alatt tárgyalják és dél körül már szavaznak is róla.