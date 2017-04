Gyurcsány bevásárolta magát egy interjúra a Magyar Nemzetbe

Médiatörténelmi pillanatokat élünk nap mint nap. Ma is egy ilyenre ébredtünk: Gyurcsány Ferenc a Magyar Nemzetben egy interjúban magyarázza, hogy Orbán Viktor, Kövér László és más vezető fideszesek aktívan szervezték a 2006-os utcai zavargásokat, amely egy szervezett puccskísérlet volt a kormány megdöntésére.

De ami ennél is szebb, hogy miért kerülhetett sor erre az interjúra.

Magyar Nemzet: Ha ilyen fenntartásai vannak a Magyar Nemzettel kapcsolatban, akkor miért adott interjút? Korábban hiába próbáltunk öntől interjút kérni?

Gyurcsány Ferenc: Mert volt egy peren kívüli egyezség. Lezárjuk a pert, az anyagi igényemet mérséklem, cserébe önök teret adnak ennek az interjúnak.

És akkor a Nemzet kérdésében emlegetett fenntartásokról: Gyurcsány az interjúban hosszan ekézi a Nemzet tulajdonosát, Simicska Lajost. Egy újságírói kérdésre például azzal válaszol, hogy majd ha Simicska Lajossal készítenek egy interjút, és Simicska feltárja, hogyan gazdagodott meg, és a Magyar Nemzet elszámol saját múltjával, hogy ennek a folyamatnak milyen módon volt részese, na, majd akkor kérdezhetnek.

Az a rendszer, amiben lapjuk tulajdonosa részt vett, a bűnre épült, amit önök kiszolgáltak, egészen addig, amíg össze nem veszett Orbán Viktor és Simicska Lajos

– mondja Gyurcsány, aki szerint az ő kormányzása alatt csak rendszerhibák voltak, de a jelenlegi rendszernek maga a bűn a működtető eleme.

Gyurcsány 2006-ról is beszél. Azt állítja, hogy az egy kormány elleni, jól felépített puccskísérlet volt, ami a Fidesz mai vezetőinek közvetlen szervezésével és részvételével történt. Azt is állítja, hogy konkrét tudomása volt arról, hogy a Fidesz vezetői konkrétan szervezték az erőszakos megmozdulásokat. Orbán is, Kövér is.

Fotó: Huszti István / Index A tévészékház ostroma 2006 szeptemberében, az őszödi beszéd kiszivárogtatása után

Orbán Viktor oroszokkal kapcsolatos pálfordulására pedig azt mondja, egészen biztos, hogy Putyinék megzsarolták a miniszterelnököt. Mert biztos van olyan momentum Orbán életében, ami erre alkalmas. Konkrétumot nem említ, csak annyit mond, ez rendszerváltás utáni, ami lehet közéleti és magánéleti is.