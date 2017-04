A várakozásoknak megfelelően aláírta Áder János a LEX CEU-t, amivel a kormány célja ellehetetleníteni az ország egyik legjobb egyetemét. A köztársasági elnök döntése után több kormánypárt és politikus is reagált. Abban minden ellenzéki párt egyetért, hogy Áder ezzel a húzással alkalmatlanná vált a posztjára.

Áder egy káder, aki méltatlanná vált hivatalára

- áll az Együtt közleményében. A párt szerint Áder bebizonyította, hogy fontos alkotmányossági kérdésekben nem képes nem a Fidesz álláspontját érvényesíteni. Ettől kezdve az Együtt nem tartja Ádert legitim köztársasági elnöknek, és az ehhez való kiállásra buzdítja a többi ellenzéki pártot.

Áder János bebizonyította, hogy alkalmatlan köztársasági elnöknek

- kezdi az MSZP sajtóközleménye, amiben szintén alkalmatlannak nevezik Ádert a posztjára. A párt szerint Áder nem képes felismerni a nemzeti érdeket és nem tudja kifejezni a nemzeti egységet sem. Az MSZP figyelmeztet, hogy ma a CEU, holnap bármelyik intézményt bezárathatja a Fidesz.

Nem tagadta meg múltját Áder János és egy fideszes politikushoz méltóan tisztességtelen, gerinctelen döntést hozott.

- ez áll a Párbeszéd Facebook-bejegyzésében. A párt egyébként azt is írja, hogy Alkotmánybírósághoz, majd a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak, mert a CEU beszántása a szabad egyetemek, a szabad oktatás és a szabad gondolkodás ellen van.

A köztársasági elnök így testesíti meg a nemzet egységét: amikor 80 ezren tüntetnek egy egyértelműen személyre szabott, de végül az egész magyar oktatásnak, így a teljes társadalomnak ártó ostoba törvénymódosítás ellen, Áder János jogszabályok mögé bújik.

- ezt a Momentum írja a Facebookon, ahol még megemlítik, hogy Áder magasról tett 80 ezer ember hangjára és véleményére, mert a pozíciója fontosabb.

Tudja "elnök úr", maga is gazember.

- kezdi a reakcióját Gyurcsány Ferenc, aki egykori demokrataként hivatkozik Áderre, aki szerint épp olyan nyomorult lett a politikus, mint egykori ellenfelei. Utóbbinál nem tudni, hogy Gyurcsány magára vagy más pártokra gondolt.

Úgy látszik, Áder János elnök urat nem sikerült megtévesztenie azoknak a mindenfélét híresztelőknek, akik többet láttak a törvénymódosításban, mint ami benne volt

- ezt Harrach Péter mondta az ATV-nek, de a tévécsatorna tudósításában több másik politikus is megszólal. Botka László arról beszélt, hogy ha az MSZP kormányra kerül, akkor eltörlik ezt is. Juhász Péter csak egy ócska kádernek nevezte Ádert, az LMP-s Hadházy Ákos szerint pedig Ádernek még az unokai is viselni fogják azt a szégyent, hogy