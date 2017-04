Hogy tarthatnak valakit börtönben azért, mert festéket dobál?

Gulyás Márton politikai aktivista, szeret akciózni, például egyszer már leszerelte a Nemzeti Választási Irodáról a táblát, a "kopasz-ügy" miatti tiltakozásképpen. Akkor, azért garázdaság miatt elítélték. Hétfőn a CEU-ügy miatt a Sándor-palotánál is tüntetett Áder János törvényt aláíró döntése ellen, nem is akárhogy: festékkel igyekezett megdobni az épületet, csak egy rendőr közben lefogta, úgyhogy a rendőr lett csupa festék.

Gulyás Márton emiatt hétfő este óta őrizetben van.

Kedden tüntetők tiltakoztak a fogvatartása ellen, ellenzéki aktivisták azt mondják, be sem lett volna szabad vinni. Megnéztük, pontosan mi is a jogi helyzet Gulyással. A poént előre lelőjük: a jogszabályoknak megfelelően tartják bent, de a hatóságokat sem kell félteni, ha a jog csűrcsavarásáról van szó.

Nézzük, hogy áll össze a történet! A hatóságok akkor dönthetnek legfeljebb 72 órás őrizetbe vétel mellett, ha az illetőre - jogi nyelven: terheltre - az alábbiak igazak:

megalapozottan gyanúsítják olyasmivel, amiért szabadságvesztés büntetése is járhat akár, az előzetes letartóztatása valószínűsíthető

A szabályok ráadásul hozzáteszik, hogy különösen tettenérés esetén alkalmazható, ez abszolút igaz most Gulyásra, de nézzük a fenti két kategóriát, azokkal mi a helyzet.

1.: Szabadságvesztés lehetősége:

Kipipálva.

Gulyást garázdasággal gyanúsítják, ráadásul nyilvános rendezvényen elkövetett, és csoportos garázdasággal, mondta az Indexnek Matlák Gábor, Gulyás ügyvédje. Ez utóbbinál azért érezhető a hatóságok igyekezete, hogy minél keményebbek legyenek Gulyással, legalábbis az ügyvédje szerint. A csoportos alakzat ugyanis három embert kíván. A helyszínről senkit nem vittek el Gulyáson kívül, aztán éjjel kopogtattak be egy második férfihoz, akit szintén bevittek, a harmadik ember pedig még az ügyészség előtt is ismeretlen, de nagyon keresnek valakit.

Fotó: Szász Barna / Index Összefestékezett rendőr a Sándor-palotánál

Mindez így kétszeresen minősített esete a garázdaságnak, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ez a tény elég most a hatóságoknak, teljesen mindegy, hogy majd milyen büntetést kap vagy nem kap Gulyás.

2.: Előzetes letartóztatása valószínűsíthető:

Kipipálva.

Hiszen Gulyást egyszer már elítélték garázdaságért, most pedig ismét garázdaság gyanújával van őrizetben, és mi következik ebből? Hogy ha most kiengednék, megint menne tüntetni és festéket dobálni, vélhetik a hatóságok. Jogi nyelven ez úgy hangzik, hogy fennáll a bűnismétlés lehetősége. Márpedig ez simán az előzetes letartóztatás egyik, önmagában is elegendő feltétele. "Ez a legszebb, mert ez ellen nem lehet védekezni", mondta erről az ügyvédje.

Mi jön most?

Gulyást legfeljebb 72 óráig tarthatják bent, utána szabadon kell engedni, és szabadlábon követheti végig az ügyét. Vagy a hatóságok javasolhatják az előzetes letartóztatását, és ha ezzel a bíróság is egyetért, elrendeli azt. Ez újabb 30 nap fogdát jelenthet az aktivistának.

De könnyen lehet, hogy mondjuk holnap már gyorsított eljárásban bíróság elé állítják, és a bíróság rögtön ítéletet is hoz. Ami elvileg még szintén benne van a pakliban, de gyakorlatilag kizárt: az ügyészség dönthet az őrizetbe vétel megszüntetéséről is, ez a forgatókönyv is azt jelentené, hogy Gulyás szabadlábon követné az ügyét.

Borítókép: Huszti István/Index