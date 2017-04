A TEK csapott le a ceglédi uzsoráspárra

Uzsora-bűncselekménnyel gyanúsít a rendőrség egy ceglédi házaspárt. A 62 éves H. Ferencre és 58 éves feleségére a Terrorelhárítási Központ tört rá csütörtökön. A police.hu szerint ők ketten 2004 óta foglalkoztak azzal, hogy a hozzájuk fordulók rászorultságát kihasználva aránytalanul nagy kamatra adtak kölcsönt.

A TEK azért került a képbe, mert a férfi a gyanú szerint a nem fizetők lelövésével, a házuk felgyújtásával és más erőszakkal fenyegetőzött. A házkutatáskor le is foglaltak fegyvereket és lőszereket. Megtalálták azt a füzetet is, amelyben a házaspár a kimutatást vezette az uzsorakölcsönökről. A párt már csütörtökön előzetes letartóztatásba is helyezték.