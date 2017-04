Kábítószeres Benny Hill Show volt Pesten

Több kiló kábítószert fogott tegnap hajnalban a rendőrség pár komikus véletlennek köszönhetően, derül ki a Police.hu híréből.

Először P. Balázs, 24 éves budapesti lakos kocsijával nekiment egy Andrássy úton parkoló autónak, és félreállt. Megvárta a rendőröket, ám zavartan viselkedett velük, akik ezért "intézkedés alá vonták", és találtak nála egy zsáknyi különböző kábítószert. Egészen pontosan 600 grammnyit, egy őrlőt, és 150 ezer forint készpénzt.

Azt is megtudták nem közölt módon, de hamar a rendőrök, hogy P. Balázs honnan vette a nagy mennyiségű készletét, így egyből el is mentek a XIII. kerületi Vág utcába M. Mihály, 35 éves lakoshoz tovább érdeklődni. Nála már nagyjából másfél kilónyi illegális kábítószerportfóliót találtak, 1263 simítózáras tasakot, plusz 83 extasy tablettát és nagyjából kétszázezer forint készpénzt is.

Ekkor toppant be kábítószervásárlási céljával S. Zsolt, szintén 35 éves budapesti lakos. A házkutató rendőrök láttán viszont hamar összeállt neki, hogy porszem csúszhatott a gépezetbe, ezért menekülőre fogta rögtön. Így el is vezette a rendőröket a kocsijáig, akik ott fogták el, és az autójában találtak még fél kiló amfetamint (pontosabban 436 grammot). Mindenkit lecsuktak a rendőrök, itt meg is nézheti egy rövid videójukat a bűnjelként lefoglalt fűről, porokról, kristályokról.