Online segély indul bántalmazottaknak

Online, anonim tanácsadó szolgáltatást indít a bántalmazottaknak az Ökumenikus Segélyszervezet a Vodafone támogatásával, jelentették be kedden. A segélyszervezet régóta foglalkozik a kapcsolati erőszak áldozataival, krízisközpontokat és titkos menedékházat is működtet. Szerintük a meddigmehet.hu címen elérhető oldal hiánypótló lesz, mert még mindig alacsony a társadalmi tudatosság az ügyben, rengeteg kérdés van az áldozatokban, a környezetükben.

A Neticle nemrég készített egy kutatást ezzel kapcsolatban. A keddi sajtótájékoztatón elmondottak szerint az derült ki, hogy évente legalább 10 ezerszer említik meg magyarul az interneten a kapcsolati erőszak témáját, óránként legalább egy komment vagy poszt keletkezik. Ezeknek csak töredéke konkrét segítségkérés, a többség inkább információszerzési kísérlet. Sokan például azt akarják megtudni, erőszaknak számít-e, ami velük, ismerősükkel történik.

Egyre több a kérdés

Az ACG Reklámügynökség munkatársa, Bujdosó Bianka szerint a kutatás azt is megmutatta, hogy hiányzik egy olyan központi felület, ami összefogná a kérdéseket és szakértői, hiteles válaszokat is adna rájuk. Most a téma főként a Facebookon (47,66 százalék) jön elő, de a gyakorikerdesek.hu-n is könnyű ilyen kérdésbe futni. Idézték a Google adatait, miszerint Magyarországon 2015-ről 2016-ra 27,3 százalékkal nőtt a családon belüli erőszakkal kapcsolatos keresések száma (152 kifejezést vizsgáltak). A növekedés főleg a lelki bántalmazás esetében látványos (68 százalék), de a fizikai bántalmazásra is 17,8 százalékkal többen kerestek rá, mint egy évvel korábban.

A segélyszervezet szerint a meddigmehet.hu-n releváns válaszokat kaphatnak majd, akik kérdeznek. Az anonim üzeneteket a segélyszervezet csapata, pszichológus, jogász, szociális munkás fogja megválaszolni. Senkár Éva pszichológus, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa szerint tapasztalt, az ellátórendszert jól ismerő szakemberekről van szó.

Az oldal használatához csak egy rövid regisztráció kell, elég egy becenév és egy jelszó. Azt ígérik: aki megírja a problémáját, 2 napon belül választ kap a tanácsadóktól. A párbeszédet folytatni is tudja, ha szeretné.

Figyelmeztetnek az óvatosságra

A kék-fehér színvilágú oldalon a központi helyen lévő üzenet:

Az erőszak nem elfogadható!

A használókat arra is figyelmeztetik az oldalon, hogy legyenek körültekintőek, amikor használják az online felületet. "Ha nem szabad, hogy mások megtudják, hogy írtál nekünk, mert az veszélyes lenne számodra, akkor kérlek, olyan jelszót adj meg, amit nem tudnak mások kitalálni" - írják. Az inkognító ablak használatát is javasolják, ilyenkor a böngésző előzményeiből nem derül ki, ha valaki itt járt.

A segélyszervezet közleménye szerint a családon belüli erőszak áldozatainak tudnak segíteni abban, hogy jobban megértsék és átlássák a helyzetüket, felmérjék és mozgósítani tudják az erőforrásaikat, és információt kapjanak az elérhető segítő helyekről, lehetőségekről, a jogi helyzetről, a krízisközpontokról, titkos menedékházakról, átmeneti otthonokról.

Várják a segíteni akaró hozzátartozók, rokonok, ismerősök leveleit is. Mivel a helyzet, hogy szerettüket bántalmazzák, őket is traumatizálhatja, az információkon túl nekik is szükségük lehet érzelmi támogatásra, a dolgok átbeszélésére. Tanácsot kaphatnak arról is, mikor kell azonnal intézkedni, például a rendőrséget vagy a gyermekjólétiseket riasztani, és mi az, ami meghaladja az ő kompetenciájukat, felelősségüket.

A meddigmehet.hu-ra azok is írhatnak, akik általánosságban szeretnének többet tudni a témáról, vagy csak kipróbálnák a szolgáltatást, mielőtt ajánlanák valakinek.