A Fidesz simán túlélte a CEU-tüntetéseket, egy párt eltűnt

A CEU-ügy és a tüntetések ellenére sem csökkent jelentősen a Fidesz támogatottsága a szavazók körében, derült ki a Závecz Research, illetve a Republikon Intézet közvélemény-kutatásából.

Némileg erősödött ugyanakkor a Jobbik és az MSZP is, a Momentum mérhető szintet ért el, a Párbeszéd viszont eltűnt a térképről, nulla százalékon áll.

Závecz: Nőtt a legnagyobb pártok támogatottsága

A Fidesz (27%), az MSZP (13%) és a Jobbik (11%) is egy-egy százalékponttal növelte a támogatottságát a teljes népességben, de ezek a változások hibahatáron belüliek. A DK híveinek száma 5-ről 4 százalékra csökkent, az LMP szintén 4 százalékon stagnál, viszont a Momentum a választók 2 százalékát meggyőzte, ami több, mint amit az Együtt, a Liberálisok és a Kétfarkú Kutya Párt (1%) fel tud mutatni. 36 százaléknak nincs pártja.

Ami a pártválasztókat illeti,

a Fidesznek 47 százaléka van,

az MSZP 20,

a Jobbik 17 százalékos,

míg a Demokratikus Koalíció 7, az LMP 4 százalékra számíthat.

A Momentumnak itt is megvan a két százaléka, nagyjából 100-200 ezer támogatója lehet, tehát az aláírásgyűjtés után rögtön utolérte az évek óta működő kis pártokat.

A Fidesz az egész országban, a kis falvakban és a nagyvárosokban is 25-30 százalékos támogatottságot tud felmutatni, a Jobbik a tízezer fő alatti településeken áll jól (17%), míg az MSZP Budapesten a legerősebb (19%).

Republikon: Picit gyengült a Fidesz, erősödött az ellenzék

Nem rengették meg a Fideszt sem a CEU melletti, sem a kormányellenes tüntetések, bár a teljes népességen belül márciushoz képest 30-ról 29 százalékra csökkent a támogatottsága, írta a kutatást közlő 24.hu. A pártválasztók körében is csak 2 százalékpontot veszített a kormánypárt (47%), ugyanakkor erősödött az ellenzék: a Jobbik a teljes népességen belül 3, a pártválasztók között 4 százalékot, az MSZP 2-2 százalékot erősödött. A lakosság 38 százaléka még nem tudja, kire fog szavazni.

Két százalékponttal, 30 százalékosra nőtt azok tábora, akik baloldali-liberális kormányt látnának szívesen, ami a legnagyobb arány, amióta a Republikon felméréseket készít, a jobbikosok 19 százaléknyian vannak. A Momentum a Republikon szerint is a mérhető kategóriába került, ezzel szemben az PM itt is 0 százalékra zuhant vissza.

A Fidesz túlélte az áprilist, a Jobbik fordított

Bár vannak minimális eltérések az adatok között, az kijelenthető, hogy a Fidesz szavazóit nem bizonytalanították el az utóbbi hetek kormányellenes eseményei. A Jobbiknak sikerült megállítani a csökkenést, sőt erősödtek is áprilisban. Hozzá hasonlóan az MSZP is jól abszolválta a hónapot, de még így is toronymagasan a Fidesz vezet.

A kutatások 1000 fő személyes megkérdezésével készültek, reprezentatívan az ország felnőtt lakosságára nézve.