Ügynök volt az Ökumenikus Segélyszolgálat elnöke

Lehel Lászlóról, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója jelent meg terjedelmes portré a Magyar Nemzet hasábjain. A szerző az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) talált akták és személyes beszélgetések alapján mutatja be az evangélikus lelkész életútját.

1983. április 25-én szervezték be, rangja titkos megbízott, ami a beszervezési ranglétra közepe, jegyzi meg a cikk. A Belügyminisztérium nyilvántartása alapján pedig a Filozófus fedőnevet kapó ügynök 1988 decemberében is a rendszer része volt.

A kartonjában az szerepel, hogy hobbija az irodalom és a zene, illetve, hogy hazafias, eszmei-politikai alapon szerezték be és szívesen vállalta az együttműködést. Leleményes, kényes helyzetekben magát feltaláló embernek írják le, aki takarékos és kitartó.

Jelentései nem kerültek elő, azokat valószínűleg nem archiválták, de így is maradhattak valamilyen formában másolatok belőlük. Lehel László nevét viszont több jelentésben is megtalálta a szerző, például már 1972-ben azt mondja róla Foltin Brunó kafarnaumi lelkész, hogy szerinte Lehel László az Állami Egyházügyi Hivatal képviselője. Egy másik jelentésben pedig a finn evangélikus egyház hivatalos lapjának egy cikkéről számolnak be, amiben arról írnak, hogy a magyarországi evangélikus egyház lelkészeinek egy része az Állami Egyházügyi Hivatal megbízottja, a másik része a Belügyminisztérium szolgálatában áll.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetről (aminek az elnöke Lehel László) azt írja a cikk, hogy az utóbbi években ez lett a kormány "hivatalos" segélyszervezete, ehhez pedig több bizonyítékkal is szolgál. Például Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége, a szervezet jószolgálati nagyköveteként dolgozik.

Másik példa a Magyar Nemzet cikkében, arról szól, hogy a 2010-es árvíz idején a Duna Tv öt segélyszervezet vezetőjével reklámozott egy több napos adománygyűjtő akciót, aminek keretében 232 millió forint gyűlt össze. Ezt teljes egészében Lehel László és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vette át. A Magyar Nemzet információi szerint az is előfordult, hogy

maga Lehel László írta egy levélben, hogy ők a kormány "hivatalos" segélyszervezete.

További egybeesés, hogy a kormány stratégiai partnerségre kiválasztott multijai és az ökumenikus szervezet stratégiai vagy gyémánt fokozatú partnerei között elég nagy az átfedés. A cikk megjegyzi, hogy olyan cégek, mint a Siemens, a Microsoft, a Tesco, vagy a Heineken a nagy karitatív szervezetek közül valamiért mind az Ökumenikus Segélyszervezettel kötöttek stratégiai megállapodást. Szintén beszédes, hogy az olyan nagy állami szervezetek, mint a Posta, az MVM Csoprt vagy a Szerencsejáték Zrt. is az Ökumenikus Segélyszervezettel kötöttek szerződést.

Nem csak Magyarországról, de külföldről is sok pénzzel segítik a szervezet munkáját. Az Ökumenikus segélyszervezet egy protestáns ernyőszervezet, az Act Alliance tagja és két éve összesen 871 millió támogatást kaptak külföldről. A Magyar Nemzet cikke megjegyzi, hogy ez alapján a most készülő civil törvény alapján ügynökszervezetnek számítanának, ám kikerültek a törvény hatálya alól. Pedig az Act Alliance elkötelezetten küzd azért, hogy az Európába tartó menekültek szervezett módon utazhassanak és megfelelő segítségben részesüljenek.