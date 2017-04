Hétfőtől nem igazgatója az Ökumenikus Segélyszervezetnek Lehel László, akiről kiderült, ügynök volt

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet vezetője 2017. május 1-jétől felfüggeszti elnök-igazgatói tevékenységét annak érdekében, hogy magánemberként reagálhasson az őt ért támadásokra

áll a segélyszervezet közleményében, ami a Magyar Nemzetben megjelent Velünk élő ügynökeink című írásra reakció. A írásról mi is beszámoltunk ebben a cikkünkben.

Lehel Lászlóról, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatójáról megjelent terjedelmes portréban a szerző az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) talált akták és személyes beszélgetések alapján mutatja be az evangélikus lelkész életútját. Kiderül, Lehelt 1983. április 25-én szervezték be, rangja titkos megbízott, ami a beszervezési ranglétra közepe, jegyzi meg a cikk. A Belügyminisztérium nyilvántartása alapján pedig a Filozófus fedőnevet kapó ügynök 1988. decemberében is a rendszer része volt.

A kartonjában az szerepel, hogy hobbija az irodalom és a zene, illetve, hogy hazafias, eszmei-politikai alapon szerezték be és szívesen vállalta az együttműködést. Leleményes, kényes helyzetekben magát feltaláló embernek írják le, aki takarékos és kitartó.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetről (aminek az elnöke Lehel László) azt írja a cikk, hogy az utóbbi években ez lett a kormány "hivatalos" segélyszervezete, ehhez pedig több bizonyítékkal is szolgál. Például Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége, a szervezet jószolgálati nagyköveteként dolgozik. De a lap szerint az is előfordult, hogy maga Lehel László írta egy levélben, hogy ők a kormány "hivatalos" segélyszervezete.

Az Ökumenikus Segélyszervezet közleményében most azt írja, Lehel László azzal, hogy most elmond elnöki posztjáról "azt kívánja biztosítani, hogy az elmúlt 25 évben felépített Ökumenikus Segélyszervezet, mely mára Magyarország egyik legnagyobb és legátláthatóbban működő, nemzetközileg is elismert karitatív szervezetévé vált, ne sérüljön, a belé vetett széleskörű társadalmi bizalom ne csorbuljon". Az elnök-igazgató feladatait átmenetileg a négytagú szakmai igazgatókból álló testület látja el.