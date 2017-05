Orbán nem tudja, mi az a CEU, egy történész professzor segít neki

A magyar kormány és a CEU közti abszurd háborúskodás legújabb fejezete az volt, amikor Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban kijelentette, szerinte senki nem tudja, mi is az a CEU. Magas labda volt, és nem is akárki jelentkezett, hogy lecsapja: Kontler László történész professzor, aki a CEU-n Kovács Zoltán témavezető tanára volt, és annak idején Soros-ösztöndíjjal töltött némi időt Oxfordban Orbán Viktorral együtt.

A történész azt írja, csodálkozik, miért nem érti Orbán, mi az a CEU, de szívesen segít neki értelmezni, már csak az Oxfordban töltött közös idő emlékére is.

"Például erre biztos emlékszel. Amikor '89-ben együtt lógtunk Oxfordban, mondtam neked, hogy emberek, akiket mind a ketten tiszteltünk (egyikünknél ez így is maradt), gondolkodnak egy ilyen "dunai Oxford" szerű suli létrehozásán, kifejezetten azzal a céllal, hogy ugyanazért a tudásért ne kelljen bazi drágán oda menni vagy még messzebb, ahol éppen mi is ütöttük az időt. (Te nem olyan sokáig, mert inkább hazajöttél kampányolni, de azért mégis.) A sulit ugyanaz az alak akarta finanszírozni, aki akkor nekünk is csengetett."

Határozottan emlékszem, hogy tetszett neked az ötlet

- emlékezteti a csaknem három évtizeddel ezelőtti önmagára a miniszterelnököt a professzor.

A Facebookon közzé tett nyílt levélben aztán kitér egykori diákjára, Kovács Zoltánra, akinek a CEU "annyira tetszett, hogy nem is bírt elszakadni vagy tíz évig" tőle, viszont megdicséri a disszertációját. Előkerül még a miniszterelnök legszűkebb bizalmi köreiből Garancsi István és Rogán Antal neve is, akik áttételesen ugyan, de az egyetem belvárosi épületének felhúzásával elég jól jártak.

"Most hirtelen csak ennyi, de ezen is el tudsz indulni szerintem. Azt írja az újság, kaptál rá 30 napot, hogy eljuss a megfejtésig, szerintem menni fog. Ha időzavarba kerülsz, keress meg, tényleg szívesen." - zárja levelét a professzor.