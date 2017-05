Gyurcsány újabb adalékkal rukkolt elő, mivel zsarolhatják Orbánt

Múlt héten dobta be a köztudatba Gyurcsány Ferenc, hogy olyan titkos dokumentumokat látott, amelyek állítólag bizonyítják a Fidesz törvénytelen finanszírozását. A DK vezetője azt sejtette, hogy az oroszok ezekkel a papírokkal zsarolhatják Orbánt.

Gyurcsány ezután 72 órás ultimátumot adott a miniszterelnöknek, hogy tisztázza magát, de Orbán ezt annyival intézte el, hogy "a volt kormányfőnek nem jogi természetű, hanem más jellegű segítségre van szüksége." Gyurcsány viszont ezután azt mondta, megszerzi, és nyilvánosság elé tárja a papírokat.

Orbánnak nehéz is lett volna pert indítania, mert Gyurcsány eddig semmilyen konkrétumot nem mondott, most azonban egy újabb adalékkal rukkolt elő. Gyurcsány az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt sejtette, hogy valamilyen banki papírokról lehet szó. Ennél többet azért nem akart elárulni, mert

Amíg nem hozok dokumentumot, minden állításommal – milyen dokumentumot láttam, milyen banktól, és minden más állításommal – Orbán Viktort segíteném, hogy egy esetleges későbbi eljárásra fel tudjon készülni.

Arról, hogy egy esetleges orosz kereskedelmi banki tranzakcióról van-e szó, Gyurcsány azt mondta: "ha én el akarnék pénzt dugni, nem hiszem, hogy Oroszországba vinném, és bíznék Putyinban".

Gyurcsány beszélt arról is, hogy "sok-sok évvel ezelőtt – túl Orbánék első kormányzásán – egy magas rangú és nagyon hiteles ember" szóban tájékoztatta a dokumentumokról. Majd nemrég látta is, kétszer találkozott a közvetítővel, de azt sem tudja, milyen nemzetiségű ember birtokában vannak a papírok. "Valószínűleg orosz, de erre csak azért következtetek, mert angolul tárgyaltunk, és nagyon-nagyon szlávos volt az akcentusa ennek az angolnak. Én nyilván oroszra gondoltam, de azóta mondták, hogy akár szlovák is lehetett. Fogalmam sincs" – mondta a DK elnöke.

Tíz nappal azután, hogy Gyurcsány ezt a bombasztikus bejelentést tette, csak annyit tudunk tehát, hogy valamilyen banki papírokról van szó, amelyek nincsenek a volt kormányfő kezében. Gyurcsány azt mondta, Molnár Csaba alelnök pedig kedd reggel megerősítette az ATV-nek, hogy a DK elnöksége tud minden részletet, és nem meglepő módon hitelesnek találta Gyurcsány történetét.