Megszólalt az ügynökmúlt miatt lemondott Lehel László

Lehel Lászlóról, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatójáról jelent meg terjedelmes portré öt napja a Magyar Nemzetben, amiből fény derült ügynökmúltjára. 1983. április 25-én szervezték be, rangja titkos megbízott volt, ami a beszervezési ranglétra közepe, a Belügyminisztérium nyilvántartása alapján pedig a Filozófus fedőnevet kapó ügynök 1988 decemberében is a rendszer része volt.

Az ügynökmúltat felfedő cikk után Lehel László május 1-jével lemondott az elnök-igazgatói posztról annak érdekében, hogy magánemberként reagálhasson az őt ért támadásokra.

Öt nappal a cikk megjelenése után Lehel László a Kötőszó nevű evangélikus, közéleti blogon szólalt meg először, hosszú interjút adott.

Megkérdezték tőle, miért várt öt napot azzal, hogy megszólaljon, és miért épp egy evangélikus portálon tette ezt. "Nekem az evangélikus közösség az otthonom, közöttük nőttem fel, itt kaptam feladatot, evangélikus lelkész vagyok, ide tartozom. Egyébként pedig tudatosan nem akartam pár perces interjúkat adni egy olyan témáról, ami mélyen érinti az egyházat, a segélyszervezetet és persze engem. Az elmúlt öt napban némileg csitultak a kezdeti indulatok és arra is volt idő, hogy részletesen át tudjam beszélni ezt a történetet a munkatársaimmal. Tartoztam nekik ennyivel" - válaszolta.

Lehel elmondta, hogy kollégái már tudtak a múltjáról a cikk megjelenése előtt is. Arról is beszélt, hogy miért lépett vissza a pozíciójából. "Az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt évtizedekben sokat tett le az asztalra, tiszteletre méltó emberek sokasága segítette és segíti most is a munkánkat. Mindez olyan érték, amit sem kockára tenni, sem pedig veszni hagyni nem szabad. Úgy gondolom, ebben a helyzetben egy pillanatig nem volt kérdés, hogy vállalom a nyilvánosságot, de az sem, hogy a saját közösségem lesz az első" - mondta.

"Lelkészként rengeteg nehézséggel szembesültem. A gyülekezet alig-alig működött, ezért tudatos kereséssel, szervezéssel kellett megszólítanom a híveket. Címlistát készítettem, leveleket írtam, hívogattam őket, s ezt követően be is hívtak az Állami Egyházügyi Hivatalba (ÁEH) és kérdőre vontak, hogy miért írogatok leveleket a híveknek, miért akarok új templomot építeni? Arra intettek, hogy nem kellene ennyit nyüzsögni, legyen elég annyi hívő, amennyi vasárnaponként elmegy a gyülekezetbe" - mesélte.

Az interjú végén megköveti azokat, akiknek csalódást okozott, "ami történt, azt nem lehet semmissé tenni" - mondta, és kérte, tegyék mérlegre azt is, amit az elmúlt években a segélyszervezetben tett.

