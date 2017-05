Kevesebb esszé, több teszt az új történelemérettségin

Ma a történelemmel folytatódnak az érettségi vizsgák. A diákok reggel nyolckor kapják meg a feladatlapokat. A többség középszintű vizsgát tesz. A feladatok megoldására összesen három órát kapnak az érettségizők. A felvételinek is megfelelő emelt szintű írásbeli 4 órás.

A történelemérettségi is változott az előző évekhez képest. Eddig is két részből állt, de most módosulnak a belső arányok, a pontozás és részben a feladatok is.

A vizsga első részében a diákok 12, röviden megválaszolható tesztfeladatot kapnak. Több kérdéshez térkép, ábra, adatokat tartalmazó táblázat, kép vagy szöveges forrás is társul. A kérdéseket ezek segítségével kell megoldani. A vizsga második részében hosszabban kifejthető esszékérdések közül lehet választani.

Itt és a következő képen mutatunk egy példát, milyen feladatokat kapnak a diákok. Nézze meg, vajon meg tudná-e oldani. A többi mintafeladatot itt lehet megnézni.

A fontosabb újdonságok:

Több időt kapnak a diákok a tesztre. Eddig 90 perc jutott a tesztre és 150 perc az esszékre, most 100 perc lesz a tesztre és 140 perc az esszékre.

Közép-, és emelt szinten új feladattípusként jelenik meg a komplex tesztfeladat. A vizsgázóknak egy vagy több forrás segítségével összetettebb, több kompetencia alkalmazását igénylő forráselemzést kell végezniük. A feladat helyes megoldásával a legmagasabb pontszám szerezhető meg a tesztfeladatok között.

Csökken az esszékérdések száma. Középszinten eddig 8 lehetőségből hármat választhattak a diákok, a mostani vizsgán 4-ből 2 témát kell kidolgozniuk: egy egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladatot és egy magyar történelemre vonatkozó hosszú feladatot. Emelt szinten hatból három esszéfeladatot lehet választani (korábban 10-ből 4-et kellett).

Többet ér az írásbeli. A történelemérettségin eddig 90 pontot lehetett szerezni az írásbelin és 60-at a júniusi szóbelin. A pontok aránya most 100-50-re módosul. Az írásbeli feladatokra adható 100 pont 50-50 arányban oszlik meg a teszt és az esszék között.

Újdonság, hogy mostantól csak olyan történelmi atlaszt lehet használni az érettségin, ami már nem tartalmaz kronológiát. Ugyan ezt a szabályozást már 2016-ban elfogadták, voltak olyan iskolák, ahol az utolsó pillanatban próbálták beszerezni az érettségi használható atlaszokat.

A Történelemtanárok Egylete a múlt héten arra hívta fel a figyelmet, hogy sok iskolában olyan atlaszokat is használnak a diákok, és az iskolai könyvtárakban is csak olyanok találhatók, amelyek tartalmukban nagyrészt megegyeznek a tájékoztatóban megjelölt atlaszokkal, ugyanakkor az engedélyüket korábban kapták, így az érettségin nem használhatók. A szervezet ezért azt ajánlotta, hogy az érettségizők a fiatalabb évfolyamok tanulóitól kérjenek kölcsön újabb kiadású történelematlaszokat.