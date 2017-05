Soros és Simicska már összedolgozik

Brüsszelt megállítós fórumon jártunk Törökszentmiklóson, ahol Kósa Lajos volt az előadó. És bár partnere a szintén nagy kommunikációs képességű Boldog István volt, mégis inkább a kérdések voltak a legszomorúbbak, nem a válaszok. Kósa az OTP-vezér Csányi Sándort hozta fel példának Simicskával szemben, hogy vannak jó milliárdosok is, Soros pedig továbbra sem ismer se istent, se embert.

Megy már egy ideje a kormány országjáró turnéja, ahol a legújabb propagandakonzultációt népszerűsítik. Egy-két órás előadással segítenek azoknak a kérdéseknek a megválaszolásában, amelyek többsége már önmagában egy hamis állítás. Ezekről itt írtunk bővebben. Rögtön az elejére egy bomba ötlet a fideszes Boldogtól: akinek nem jött konzultációs levél, az nyugodtan menjen be valamelyik Fidesz-irodába, ott szívesen segítenek neki kitölteni online.

Visszatérve a fórumokra: ezeknek a nyilvános fórumoknak van egy olyan sajátosságuk, hogy a Fidesz mondja meg, hogyan nyilvános. A sajtónak például meghívásos, így azok a tévék, újságok, oldalak, amelyek még nem ontják magukból kontrollálatlanul a kormány propagandáját, a jelek szerint nem készíthetnek felvételeket. Így történhetett, hogy Újbudán egy ilyen fórumon a 444 újságírójának kezéből csavarta ki a telefont az egyik helyi fideszes, hogy kitörölje a képeket. (Itt nézheti meg, hogy az újbudai fideszes mit gondol a nyilvánosságról!)

Ebben az '50-es éveket idéző hangulatban mentem el a törökszentmiklósi fórumra, ahová én már fotóst sem mertem magammal vinni, és a helyi országgyűlési képviselő sajtósánál is úgy jelentkeztem be, hogy az Indextől jöttem, DE KÖRNYÉKBELI VAGYOK! Gondoltam, ha máshogy nem, hát így, idevalósi állampolgárként csak bejutok. Végül működött, bemehettem, de fotót nem mertem készíteni. Persze nem olyan nagy veszteség: bár korábbi fórumokon izgalmas, a kormánynak nem tetsző újságokat lejárató képeket vetítettek, itt most nem volt diavetítés.

Fotó: Német Tamás / Index

Ellenben Kósa Lajos három órán keresztül részletezte, miért kell megállítani Brüsszelt, illetve válaszolt a megjelentek kérdéseire. A kérdések egy része elég szívszorító volt: azt mutatta, milyen szinten működik az a félelmetesen mély, butító, gyűlöletre és félelemre alapozó propaganda, amit évek óta tol a kormány az unióval, illetve az utóbbi időben Soros Györggyel szemben. Volt például, aki azt kérdezte:

Mennyi visszaküldött konzultációs papírral lehet megállítani Brüsszelt?

Kósa azt felelte, ezt nem lehet megmondani, de ez egyébként is egy folyamatos küzdelem. Majd gyorsan azt is megfejtette, hogy a magyarok a saját kultúrájukhoz jobban ragaszkodnak, mint a németek az övékhez. Volt, aki szó szerint azt kérdezte:

Soros György milyen érdektől vezérelve szabadította Európára a migránsokat?

Kósa itt hosszú válaszában elmondta, hogy Soros részt vesz az amerikai külpolitikai érdekek érvényesítésében, Amerikának az a jó, ha meggyengíti Európát, az üzletember pedig ezért ezen dolgozik. Kósa szerint Soros nem ismer se embert, se istent, nincsenek morális megfontolásai, ez a mentalitása. Hozzátette, hogy a magyar kormány demokratikus eszközökkel veszi fel a harcot a magyar származású milliárdossal.

Gyorsan oldjuk is fel a kérdések súlyát egy Kósa-válasszal:

A miniszterelnök elhatározta, hogy nem perel senkit. Mert az olyan lenne, mintha a király pereskedne bárkivel.

Kósa ezzel a remek példával világította meg, hogy Orbán miért nem perel a Jobbik plakátkampánya miatt, ahol azt írják, lop. Hozzátette, hogy Orbán azért „felírta egy kis cetlire”, hogy itt van még egy elintéznivaló, de amíg miniszterelnök, addig biztosan nem perel. Valakit az érdekelt, hogy Habony Árpád megnyeri-e a Jobbik elleni pert (ő ugyanis perel a fotójának felhasználása miatt), de Kósa erre nem tudott válaszolni.

És álljon itt válasz nélkül a két legviccesebb kérdés is a kormányzat elmúlt hét évét ismerve:

Mit lehetne tenni a politikai vitakultúra javításáért?

Illetve:

Várható-e a kormány részéről határozott fellépés az ellenzékkel szemben?

BADUMTSSSCCCHHHH!

A Fidesz frakcióvezetője egyébként összefoglalta az ellenzéket: a kisebb baloldali pártoknak már a nevét sem jegyzi meg az ember, de amúgy is azzal vannak elfoglalva, hogy összefogjanak-e, vagy sem; az MSZP azzal jön, hogy fizessenek a gazdagok, miközben a miniszterelnök-jelöltjüknek luxusórái vannak, ráadásul Gyurcsánnyal vitatkoznak azon, ki fizet be több adót, illetve a másik dilemma, hogy a Jobbikkal is össze kellene fogni, de mégsem kellene.

Erre fel is fűzte a legújabb, Fidesz által finanszírozott kormányzati kampányt: az új óriásplakátokon Botkát Soros György, Vonát Simicska Lajos rángatja dróton. Kósa szerint zavart okozhat a fejekben, hogy az MSZP és a Jobbik politikája eltér az őket támogató milliárdosokétól, és bár ezt nem fejtette ki teljesen, de itt úgyis Boldog István, a helyi fideszes országgyűlési képviselő volt a mester. Ő valószínűleg már rátervezte fejben a plakátra a következő emeletet, ahol valaki egy kézzel bábozik egyszerre Sorossal és Simicskával. Boldog szerint azok a jelek is arra mutatnak, hogy ez a két milliárdos már együttműködik, hogy a jobbikos Balczó védi a CEU-t az unióban, és a jobbikosok jobban védik a „Soros-szervezeteket”, mint a szocik.

Fotó: Német Tamás / Index

Nagyon remélem, hogy ez nem valami hirtelen rögtönzés volt, hanem a két milliárdos ellenség csak a kampány bevezetője volt, és jön őszre a mindennél nagyobb fő-fő ellenség, a Godzilla.

Kósa azt is elmondta a fórum végén, hogy miért vesztek össze Simicskával, ráadásul a gondolatmenetben pozitív példaként, mintegy Simicska-ellenpontként beszélt az OTP-vezér Csányi Sándorról.

Kósa a „Milyen erők mozgatják a Jobbikot?” kérdésre válaszolva azt mondta: Simicska belépett a Jobbikba mint finanszírozó. Márpedig szerinte aki fizet, az kér is valamit. Kósa szerint pont azért vesztek össze Simicskával, mert a vállalkozónak nem tetszett, hogy olyasmit csinál a kormány, ami az ő érdekeivel ellentétes. Hozzátette, hogy Csányinak sem tetszett a bankadó, meg is tett mindent ellene, de végül a kormány bevezette, mert úgy gondolta, az országnak szükséges, és az érdekellentét ellenére együtt tudnak működni az OTP-vezérrel.

Nem önmagában a milliárdosokkal van a baj, hanem azzal, ha valaki eladja a lelkét

– mondta Kósa.

Levezetésnek egy kis Gyurcsány. Valaki feltette a kérdést, hogy nem kellene-e a kormány jogászait valami továbbképzésre elküldeni, hogy végre fogást találjanak a gazembereken, Demszkyn és Gyurcsányon, de Kósa szerint a politikai küzdelmet politikai eszközökkel kell megvívni, és nem rendőrökkel, ügyvédekkel és bírókkal, mert az bolsevik módszer. És Gyurcsány politikailag vereségre van ítélve: van 350 ezer DK-szavazó, ami kevesebb, mint ahány chemtrail-rajongó van az országban.