A Momentumra szavazna a teljes népesség 4 százaléka

Ma reggel közöltük a Závecz Research-csel (ZRI) közös közvélemény-kutatásunkat a nemzeti konzultációk fogadtatásáról. A cikknek a része egy, a teljes népesség pártpreferenciáit tartalmazó táblázat is, amit most külön is megmutatunk. A felmérés május 2-5 között készült, tehát ez az első olyan országos, reprezentatív kutatás, amelynek eredménye a teljes áprilisi tüntetéshullám és a május 1-i politikai rendezvények hatását is mutatja.

A legszembetűnőbb változás, hogy a csak nemrég párttá alakult Momentum Mozgalom támogatottságát a ZRI a teljes népesség körében 4 százalékra mérte. Ez a szintén 4 százalékon álló LMP és DK szintje, miközben a Momentumról az alapítókat leszámítva 2017 januárjáig senki se hallott. A pártpreferencia-vizsgálatok sajátossága ugyanakkor, hogy a kisebb pártok esetében a hibahatár nagyobb, ezért a Momentum 4 százalékában is inkább a trend, mint maga az adat az érdekes: a Momentumot eddig egy közvéleménykutató sem mérte 2 százalék fölé.

A ZRI áprilisi adataihoz képest a Fidesz 27 százalékos támogatottsága nem változott. Az MSZP-re 13 helyett 11 százalék szavazna, a Jobbikra 11 százalék helyett 10. A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével történt.