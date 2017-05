Elkapták a szoláriumbarna G-Merci-tolvajokat

Elkapták a 20 és 17 éves bükkaranyosi tolvajokat, akik többek között egy Mercedes G63-as terepjárót, hét vadászpuskát, több vadásztrófeát, 30 méter réz ereszcsatornát és borotvahabot is elvittek egy közeli birtokról április 24-én 51 millió forint értékben- írja a Zsaru Magazin. Nagy erőkkel keresték a lopott holmikat, a tulajdonos május 5-én 2 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel. A lopott kocsiról és a feltételezett, szoláriumbarna elkövetőkről május 18-án adtak ki képet, amint egy McDrive-ban fogyasztanak. A nyomozócsoport munkája május 22-én hajnalban érett be.

Fotó: Sebestyen Jeno A nyomozás

Egy kisgyőri férfi riasztotta a rendőrséget április 25-én délelőtt, miután észrevette, hogy betörtek az általa felügyelt ingatlanba, és elvittek többek között egy több mint harmincmillió forint értékű terepjárót. A rendőrök szerint az elmúlt években nem volt ilyen nagy értékű betörés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, és nemcsak ez volt nyugtalanító, hanem az is, hogy lába kélt hét vadászpuskának és közel kétszáz hozzájuk tartozó lőszernek.

A forró nyomos intézkedések egyik eleme volt, hogy a Készenléti Rendőrség helikopterével légi felderítést is végeztek, hátha rábukkannak a jellegzetes terepjáróra, de a rengeteg erdős terület miatt ez nem sikerült.

Az erdő felé távoztak az elkövetők, a rendőrök azt gyanították, ezért választották ezt a terepjárót.

Egy KTM típusú gyermek­krosszmotort, egy nagy értékű kerékpárt és öt liter benzint is elloptak, amiket a terepjáró csomagtartójába pakoltak a többi lopott holmival együtt. A házba egy befeszített ablakon át jutottak be, és átkutatták az összes szobát. Vadásztrófeákat, parfümöket, arany ékszert, valamint borotvapengét és -habot, dezodorokat, több üveg alkoholt is zsákmányoltak. Kiürítették a sértett páncélszekrényét, amiben távcsöveit, éjjellátóját, a lőszereket és az engedéllyel tartott vadászpuskáit tárolta. Utóbbiak 500 ezer forint és kétmillió forint közötti értékű fegyverek voltak, az egyik egy egyedileg balkezeseknek gyártott Blaser puska.

A ház az erdő közepén található, ahol a legközelebbi szomszéd is öt kilométerre lakik, így nem volt könnyű tanúkat találni. A kitartó tanúkutatás azonban meghozta az eredményt, volt, aki látta április 24-én délután öt órakor a terepjárót Miskolc felé hajtani - írja a Zsaru.

Első útjuk a Mekibe vezetett

Az odáig vezető úton minden térfigyelő és biztonsági kamera felvételét átnézték. A betörés után az első útjuk egy miskolci gyorsétteremhez vezetett, ahol az autós kiszolgálást igénybe véve 1500 forint értékben hamburgereket vásároltak.

A kamerafelvételén, habár nem túl jó minőségben, de látszott a két gyanúsított arca és ruházatuk is, ezeket a képeket nyilvánosságra hozták. A viszonylag ritka terepjáró fotóját is közzétették, ezzel kapcsolatban több tucat bejelentés érkezett Budapesttől Békéscsabán és Egeren át Miskolcig. Kiderült, sehol sem a sértett járművét látták, csak egy hasonlót.

Végül május 21-én a számos bejelentő egyike azt állította, hogy felismerte a kocsiban ülő két embert, a bükkaranyosi, 20 éves T. Norbertet és 17 éves társát. Május 22-én hajnalban lakhelyü­kön elfogták mindkettőt.

A házkutatások során találtak több Mercedes-emblémával ellátott autós hangszórót, nagy teljesítményű akkumulátort, kábeleket, és a 17 éves fiú szobájában a sértett karórájára is ráakadtak.

A fiatal már a helyszínen utalt arra, hogy a kerten túli domboldalon is rejtettek el tárgyakat. Meglepetésükre ott egy temető volt, de átfésülték. Észrevették, hogy az egyik sírhely tetején lévő kőtábla sarka megsérült. Az is feltűnt a rendőröknek, hogy ezt korábban elmozdították.

Amikor félretolták, meglátták mind a hét fegyvert, a lőszereket, a távcsöveket és az éjjellátót. A környező nyughelyeket is jobban szemügyre vették, és az egyiknél a beton fedőlap alatt megtalálták a krosszmotort és a kerékpárt.

A kihallgatásokon T. Norbert ugyan nem tett vallomást, társa viszont igen, így megtalálták egy közeli erdős részen a terepjárót is, illetve ami maradt belőle. A két fiatal szinte teljesen szétszedte. Az üléseket kivették, a kábeleket kiszaggatták.

Fotó: Police.hu Kibelezték

A fiú elmondása szerint bűntársa ötlete volt a betörés. A fegyverszekrény kulcsát véletlenül találták meg, és ha már ráakadtak, azokat is elhozták, de azt állította, ki sem próbálták.

Fotó: Police.hu

A két fiatallal szemben különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntettének, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. A bíróság május 24-án elrendelte T. Norbert és a fiatalkorú előzetes letartóztatását.

Megkerestük a cikk kapcsán a rendőrséget, hogy végül kifizették-e valakinek a 2 millió forintos nyomravezetői díjat, de ezt a nyomozás miatt nem árulhatták el. Ezt válaszolták: "az ügyben a díjkitűzést visszavontuk, egyéb információt - a Zsaru magazinban megjelenteken túlmenően - a nyomozás érdekeire való tekintettel nem áll módomban adni."