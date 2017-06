Hiába tagadja, kihátrált az MTA a Hegymenet című könyv mögül

"Nem igaz az az állítás, hogy a „Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon” című, Jakab András és Urbán László szerkesztésében megjelent kötetet eredetileg a Magyar Tudományos Akadémia adta volna ki, illetve finanszírozta volna. Így nem helytállóak a sajtóban megjelent azon állítások, melyek szerint az MTA kihátrált volna a kötet kiadásából, ugyanis nem is vett részt a folyamatban." Ezt írta a Magyar Tudományos Akadémia egy közleményben azután, hogy csütörtök reggel beszámoltunk a kötet szerdai bemutatójáról, amin elhangzott, hogy politikai okok miatt az Akadémia kihátrált a projektből.

Ezt arra utalva írták, hogy a bemutatón a kiadást végül vállaló Osiris vezetője azt mondta: "ezt a kötetet a Magyar Tudományos Akadémia adta volna ki, ő finanszírozta volna. Általam beláthatatlan okok miatt az Akadémia kihátrált belőle". Gyurgyák János azt is mondta, "az történt, hogy egy intézetcsoport főigazgatója azt az üzenetet küldte el (...), hogy az MTA felső vezetéséből valaki azt üzeni – nem az elnök –, hogy nagyon nem lenne jó politikai szempontból az MTA-nak, ha ez ott jelenne meg".

Beszéltünk a könyv egyik ajánlását író Szelényi Iván akadémikussal, aki azt mondta, nem tudja, pontosan mi történt, de ő is hallotta (és sajnálta is), hogy az MTA egy bizonyos szintjén aggodalom alakult ki amiatt, hogy a szerzők "túlságosan érzékeny témákat feszegetnek." Megerősítette, hogy levelet is írt az MTA főtitkárának, hogy támogassák a kötet megjelenését, amit korábban az MTA TK vezetése is pártolt, de a főtitkár azt válaszolta, ez nem az ő kompetenciája. Szelényi azt mondta, nem értette az elbizonytalanodást, mert a Hegymenet szerinte egy higgadt hangú, objektív elemzés, és nem is tudja, hogy végül kinél akadt el az projekt.

A kötetből több fejezetet az Osiris kiadó engedélyével az Indexen is közzéteszünk, illetve közzétettünk. Az online is olvasható írások:

Orbán Krisztián: Száz év szorongás. Miért ellenségei a magyar rezsimek az ország felzárkózásának?

Kapitány Balázs, Spéder Zsolt: Hitek és tévhitek a népességcsökkenés megállításáról.

A 28 szerző által írt, 23 tanulmányt felvonultató, első körben 1500 példányban kinyomott kötet Magyarország problémáiról állít fel diagnózisokat, a felemás múltfeldolgozástól a bankrendszeren és az energiapolitikán át az egészségügyig – a könyv megszületésének körülményei azonban legalább annyit elmondanak arról, milyen országban élünk, mint maguk az elemzések.